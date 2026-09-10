Вячеслава Дормидонтова не освободили от долгов на 290 млн рублей

Депутат Самарской губернской думы Вячеслав Дормидонтов после окончания процедуры банкротства не смог освободиться от долгов на 290 млн рублей. Такое решение принял самарский арбитраж 9 сентября.
Напомним, Вячеслав Дормидонтов был признан банкротом в декабре 2023 года. Процедуру он инициировал сам, объяснив свое решение наличием задолженности перед кредиторами в размере 888,4 млн рублей. Долг связан с делом о банкротстве ООО "Самарский комбинат "Родник", по которому Вячеслава Дормидонтова как экс-руководителя предприятия привлекли к субсидиарной ответственности.
Недавно стало известно, что финансовый управляющий Дормидонтова попросил арбитражный суд завершить процедуру банкротства и освободить его от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами.
По итогам рассмотрения дела суд завершил процедуру реализации имущества гражданина, но не применил правила об освобождении от дальнейшего исполнения обязательств перед ПАО "ОФК Банк" и Федеральной налоговой службой России на общую сумму свыше 290 млн рублей. При этом от дальнейшего исполнения требований других кредиторов суд Дормидонтова освободил.
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... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.