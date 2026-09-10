Вячеслава Дормидонтова не освободили от долгов на 290 млн рублей

Депутат Самарской губернской думы Вячеслав Дормидонтов после окончания процедуры банкротства не смог освободиться от долгов на 290 млн рублей. Такое решение принял самарский арбитраж 9 сентября.

Напомним, Вячеслав Дормидонтов был признан банкротом в декабре 2023 года. Процедуру он инициировал сам, объяснив свое решение наличием задолженности перед кредиторами в размере 888,4 млн рублей. Долг связан с делом о банкротстве ООО "Самарский комбинат "Родник", по которому Вячеслава Дормидонтова как экс-руководителя предприятия привлекли к субсидиарной ответственности.

Недавно стало известно, что финансовый управляющий Дормидонтова попросил арбитражный суд завершить процедуру банкротства и освободить его от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами.

По итогам рассмотрения дела суд завершил процедуру реализации имущества гражданина, но не применил правила об освобождении от дальнейшего исполнения обязательств перед ПАО "ОФК Банк" и Федеральной налоговой службой России на общую сумму свыше 290 млн рублей. При этом от дальнейшего исполнения требований других кредиторов суд Дормидонтова освободил.