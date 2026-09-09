"По делу": Авито приглашает предпринимателей на бизнес-конференцию в Москве

30 сентября в МТС Live Холле пройдет третья бизнес-конференция Авито для предпринимателей "По Делу". В центре программы — практические вопросы развития бизнеса: изменение спроса и поведения покупателей, эффективное управление продвижением, использование ИИ в бизнес-процессах, повышение доверия к продавцу и поиск новых возможностей для роста. Участие бесплатное, присоединиться можно офлайн или онлайн.

В конференции примут участие более тридцати спикеров с экспертизой в e-commerce, финтех, аналитике, ретейле и предпринимательстве. Среди них — управляющий директор Авито Работы Антон Уваров, основатель агентства bQ Group, автор канала "Бескромный", лектор ВШЭ Дмитрий Бескромный, руководитель T-Data в Т-Банке Максим Савченко, а также топ-менеджеры Авито и действующие предприниматели. В интервью "Зовите CEO!" управляющий партнер Авито Иван Гуз расскажет о развитии платформы и новых опциях для предпринимателей.

Отдельную часть программы составит живой опыт самих продавцов. В паблик-токе "Как продают на Авито: истории о решениях, ошибках и результате" предприниматели расскажут, какие решения помогли им расти и какие ошибки привели к потерям. В "Предпринимательском блице" участники вместе с экспертами разберут реальные бизнес-ситуации: почему продвижение не всегда приводит к продажам, где теряется прибыль и что мешает покупателю дойти до сделки.

"Число продавцов на российских цифровых платформах во втором квартале 2026 года выросло на 20,5% год к году и превысило 1,5 млн. При этом 51% сделок на классифайде происходит за пределами населенного пункта продавца, а 37% — за пределами его региона. Это показывает, что онлайн-платформы дают бизнесу возможность выходить за рамки локального спроса и находить покупателей по всей стране. В прошлом году конференцию в Екатеринбурге посетили более тысячи предпринимателей, а онлайн-трансляцию посмотрели более 400 тысяч человек. В этом году мы сфокусировали программу на том, что напрямую влияет на результат продавца: спросе, юнит-экономике, ассортименте, продвижении и масштабировании. Для нас важно, чтобы участники могли сверить свои решения с данными рынка, напрямую задать вопросы команде Авито и найти новые возможности для развития бизнеса", — рассказал коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.

В основном зале участники узнают о новых инструментах Авито для управления спросом и продажами: аналитике, продвижении, работе с пиками спроса и коммуникации с покупателями. Отдельный блок посвятят доверию к сделке — модерации и репутации, развитию клиентской поддержки, доставке, рассрочке и другим инструментам, которые помогают сделать путь от интереса до покупки проще.

Во втором зале программа будет состоять из прикладных сессий по бизнес-направлениям. Продавцы узнают, как быстро проверить спрос, запустить первые объявления и подготовиться к масштабированию. Спикеры Авито и действующие селлеры обсудят практики и точки роста в лайфстайле, электронике, запчастях для авто и автосервисов, мебели и стройке. В программе выступит техно-блогер, автор канала Wylsacom. Отдельные сессии посвятят работе с B2B-клиентами и экономике продаж оборудования.

Вести конференцию будут телеведущий Антон Комолов и популярный шоумен Владимир Маркони. Офлайн-гости смогут принять участие в розыгрыше до 1 млн бонусов, которые можно использовать для оплаты услуг продвижения на Авито. Победителей определят случайным образом среди участников.

Отдельно для продавцов на Авито действуют специальные условия для старта и развития продаж. До 15 октября профессиональные продавцы с подтвержденным профилем и верифицированным аккаунтом могут получить скидку 50% на комиссию при сделках с Авито Доставкой — комиссия составит от 0,5%. Для новых продавцов первый месяц кросс-доставки FBS стоит 1 рубль за отправленный заказ. Это позволяет протестировать спрос на ассортимент и начать работать с новой аудиторией с меньшими стартовыми затратами. При этом продавец сам выбирает удобную модель работы: доставку через партнеров Авито, собственную логистику или самовывоз.

"По Делу" пройдет 30 сентября с 10:00 до 19:00 в МТС Live Холле. Регистрация на офлайн- и онлайн-участие на сайте. Участие бесплатное.