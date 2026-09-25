Из психолога в портного: жители Самарской области получают новые специальности по нацпроекту "Кадры"

Кадровый центр "Работа России" Самарской области помогает жителям бесплатно освоить новые специальности и кардинально изменить свою жизнь. Один из ярких примеров — история Александра Мельчаева, который решил уйти от привычной работы и нашел себя в швейном мастерстве благодаря национальному проекту "Кадры".

Александр по профессии педагог-психолог. В прошлом он увлекался изготовлением изделий из кожи вручную, а со швейной машинкой впервые познакомился только во время обучения. Сегодня Александр уже сшил брюки для своей дочери по ее заказу и работает над юбкой для супруги.

"Пойти сюда учиться было моим спонтанным решением. Но когда я во все это углубился, меня захватил этот интересный процесс. Очень приятно создавать одежду для своих близких. Они до сих пор не верят, что это дело моих рук. Считаю, что нацпроект дает прекрасную возможность для людей получать новые профессии, чтобы увереннее чувствовать себя в жизни", — поделился Александр Мельчаев.

Александр проходил обучение в тольяттинской учебной мастерской центра повышения квалификации "Деловое образование". Будущие мастера постигали швейное мастерство с нуля: изучали теорию, технику безопасности, материаловедение, дизайн одежды, основы кроя и моделирования. Обучение длится от 2,5 до 3 месяцев, занятия проходят 3-4 раза в неделю. Все материалы выдают бесплатно, а сшитые изделия можно забрать себе.

"Мы организуем бесплатное обучение граждан профессиям, которые востребованы на рынке труда в нашем регионе. У нас несколько площадок, где мы это реализуем, и тольяттинский центр повышения квалификации, где сейчас обучают швей — одна из них. По программе нацпроекта "Кадры" можно выучиться по различным специальностям. Направления разнообразные: это IT-технологии, а также сварщики, электрики, швеи, медсестры, операторы беспилотных летательных аппаратов и многое другое. С нами тесно взаимодействуют работодатели, заявляя о своих потребностях, и мы отвечаем на их запросы. Благодаря этому порядка 90% обучавшихся у нас специалистов трудоустраиваются по полученным специальностям", — рассказала директор регионального Центра трудовых ресурсов в Тольятти Евгения Галкина.

В Самарской области с начала текущего года доступно более 110 программ профессионального обучения. Курсы, в зависимости от специфики, длятся от 36 до 256 часов.

Начальник отдела Кадрового центра "Работа России" Тольятти и Ставропольского района Юлия Бельцова отметила, что принять участие в обучении могут жители определенных категорий: граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, женщины с детьми до семи лет, безработные, работающие люди, желающие поменять профессию, граждане до 35 лет, ветераны СВО и члены семей погибших участников СВО, а также инвалиды и предпенсионеры.