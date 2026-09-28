Ошибочно признан умершим: пенсионеру из Самарской области вернут выплаты

Житель Сергиевского района лишился пенсии по старости из‑за судебного решения о признании его умершим. Такое решение суд вынес по заявлению родственников, утративших с ним связь.

Как рассказали в прокуратуре Сергиевского района, мужчине в связи с достижением пенсионного возраста была назначена пенсия по старости, однако вскоре выплата была прекращена. Надзорное ведомство обратилось в Сарапульский городской суд Удмуртской Республики с требованием отменить акт об объявлении гражданина умершим. Суд удовлетворил требование.

Права мужчины на пенсионное и иное предусмотренное законом обеспечение восстановлены. Вопрос возобновления выплат находится на контроле прокуратуры.