Происшествия

"Нарушал режим": Эдуарда Шарлота перевели из колонии-поселения в ИК

ТОЛЬЯТТИ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Певца и блогера Эдуарда Шарлота вновь перевели в исправительную колонию общего режима из колонии-поселения, куда его отправили в мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Тольяттинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поддержала представление администрации исправительного учреждения о переводе Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в надзорном ведомстве, за период отбывания наказания Шарлот нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности.

Центральный районный суд Тольятти с учетом мнения прокурора удовлетворил представление администрации колонии-поселения и отправил Шарлота отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

Напомним, в мае текущего года стало известно, что певец и блогер, осужденный за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, помещен в колонию-поселение № 1 в Тольятти.

По словам отца певца Валерия Шарлота, его перевели туда после майских праздников. Эдуард начал заниматься восстановлением паспорта, который ранее сжег. Кроме того, в поселении у осужденного появилась возможность телефонной связи и свиданий с родственниками. Валерий Шарлот также сообщал тогда о намерении подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора сыну.

Уроженец Новокуйбышевска являлся фигурантом пяти уголовных дел. В итоге суд признал Шарлота виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

