Эдуарда Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Певец Эдуард Шарлот исключен из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет Mash.

В разговоре с изданием отец певца заявил: не ждал, что ведомство так быстро среагирует. "15 апреля была апелляция, в суде не смогли доказать две статьи — 282 и 325, поэтому его исключили из реестра террористов и экстремистов. Конечно, я рад. Мы с адвокатом продолжим оспаривать заключение Шарлота", - отметил отец певца.

Напомним, уроженец Новокуйбышевска являлся фигурантом пяти уголовных дел. В итоге суд признал Шарлота виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.