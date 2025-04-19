16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На озере Гатное в Самаре огонь уничтожил 2 га камыша Эдуарда Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов В Самаре мальчик, нарушивший ПДД, госпитализирован после наезда Lada Granta Житель Приволжья вновь стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Самарской области

Происшествия

Эдуарда Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Певец Эдуард Шарлот исключен из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет Mash.

В разговоре с изданием отец певца заявил: не ждал, что ведомство так быстро среагирует. "15 апреля была апелляция, в суде не смогли доказать две статьи — 282 и 325, поэтому его исключили из реестра террористов и экстремистов. Конечно, я рад. Мы с адвокатом продолжим оспаривать заключение Шарлота", - отметил отец певца.

Напомним, уроженец Новокуйбышевска являлся фигурантом пяти уголовных дел. В итоге суд признал Шарлота виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4