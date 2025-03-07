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Суды Происшествия

Апелляцию на приговор певцу Шарлоту рассмотрят в апреле

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрит апелляцию на приговор певцу Эдуарду Шарлоту* по делу о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщает interfax-russia.ru.

"Судебное заседание назначено на 15 апреля", — сообщили агентству в суде.

Напомним, уроженец Новокуйбышевска являлся фигурантом пяти уголовных дел. Музыканта обвиняли по двум эпизодам ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), ч. 1 ст. 325 УК РФ ("Уничтожение официального документа") и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия").

В 2023 г. Шарлот неоднократно размещал в соцсетях видеоролики, направленные, как посчитало следствие, на осквернение символов воинской славы России, а также выражающие явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также фигурант записал видеоролик, где приводит в негодность религиозные фотографии. Помимо этого, на одном из видео певец сжигал российский паспорт.

В итоге суд признал Шарлота виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, певца на четыре года лишили права пользоваться интернетом.

* В июле 2024 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Шарлота в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

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