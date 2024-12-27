В Самаре вынесли приговор Эдуарду Шарлоту

Самарский областной суд вынес приговор певцу Эдуарду Шарлоту, которого обвиняли по нескольким статьям. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, уроженец Новокуйбышевска являлся фигурантом пяти уголовных дел. Музыканта обвиняли по двум эпизодам ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), ч. 1 ст. 325 УК РФ ("Уничтожение официального документа") и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия").

В 2023 г. Шарлот неоднократно размещал в соцсетях видеоролики, направленные, как посчитало следствие, на осквернение символов воинской славы России, а также выражающие явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также фигурант записал видеоролик, где приводит в негодность религиозные фотографии. Помимо этого, на одном из видео певец сжигал российский паспорт.

В итоге суд признал Шарлота виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, певца на четыре года лишили права пользоваться интернетом.

В июле 2024 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Шарлота в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.