Прокурор запросил 7 лет 5 месяцев колонии для Эдуарда Шарлота

Самарский областной суд в пятницу перешел к прениям сторон по делу певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого по ряду статей УК РФ, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить окончательное наказание на срок 7 лет 5 месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима (…) и штрафу в размере 299 тыс. руб.", — предложил прокурор.

Напомним, уроженец Новокуйбышевска является фигурантом пяти уголовных дел. Музыканта обвиняют по двум эпизодам ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Ранее ему инкриминировали ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия).

В июле текущего года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Шарлота в список лиц, причастных к экстремисткой деятельности и терроризму.