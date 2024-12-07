16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Певец Шарлот: "Главной целью всех видеороликов являлся хайп" Задержанного в Самаре выходца из Центральной Азии осудили за финансирование террористов Более шести лет колонии получил самарец за крупную партию марихуаны и гашиша Сжегший людей заживо просит в суде отсрочку 19-летнего лишения свободы В Самаре мужчине, сообщившему о намерении взорвать отдел полиции, заменили условный срок на реальный

Суды Происшествия

Певец Шарлот: "Главной целью всех видеороликов являлся хайп"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 6 декабря, на заседании Самарского областного суда певец Эдуард Шарлот заявил, что ради хайпа снимал видеоролики, которые легли в основу его уголовных дел, пишет ria.ru.

Всего на Шарлота заведено пять уголовных дел. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него признаков психического расстройства.

"Отношение у меня к этим видеороликам более юмористическое, я считаю, что это перформанс. Это небольшая шутка, как это воспринимать — это уже не мое дело, на тот момент я так думал… Главной целью всех видеороликов являлся хайп, то есть привлечение внимания немножко некрасивым поведением", — сказал мужчина, отвечая на вопросы гособвинения по поводу подготовки своих видеороликов.

Артист добавил, что решил снять видео, как сжигает паспорт, потому что давно хотел его поменять из-за "не очень удачной фотографии" и "не очень красивой подписи". При этом Шарлот подчеркнул, что другими видеороликами не хотел затронуть День Победы, оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны или верующих.

"Когда я записал этот ролик (с фото патриарха Московского и Всея Руси Кирилла — ред.), я понял, что сделал что-то не так, потому что это вышло грубо… Как и всем религиозным людям я никогда не желал (патриарху — ред.) никакого зла", — сообщил Шарлот.

Напомним, что РПЦ уже простила Шарлота и встала на защиту певца. 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5