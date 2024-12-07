Певец Шарлот: "Главной целью всех видеороликов являлся хайп"

В пятницу, 6 декабря, на заседании Самарского областного суда певец Эдуард Шарлот заявил, что ради хайпа снимал видеоролики, которые легли в основу его уголовных дел, пишет ria.ru.

Всего на Шарлота заведено пять уголовных дел. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него признаков психического расстройства.

"Отношение у меня к этим видеороликам более юмористическое, я считаю, что это перформанс. Это небольшая шутка, как это воспринимать — это уже не мое дело, на тот момент я так думал… Главной целью всех видеороликов являлся хайп, то есть привлечение внимания немножко некрасивым поведением", — сказал мужчина, отвечая на вопросы гособвинения по поводу подготовки своих видеороликов.

Артист добавил, что решил снять видео, как сжигает паспорт, потому что давно хотел его поменять из-за "не очень удачной фотографии" и "не очень красивой подписи". При этом Шарлот подчеркнул, что другими видеороликами не хотел затронуть День Победы, оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны или верующих.

"Когда я записал этот ролик (с фото патриарха Московского и Всея Руси Кирилла — ред.), я понял, что сделал что-то не так, потому что это вышло грубо… Как и всем религиозным людям я никогда не желал (патриарху — ред.) никакого зла", — сообщил Шарлот.

Напомним, что РПЦ уже простила Шарлота и встала на защиту певца.