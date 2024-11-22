Экспертиза не выявила признаки психического расстройства у Шарлота

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела певца Эдуарда Шарлота (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), не выявила у него признаков психического расстройства, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя гособвинения.

"Согласно заключению комиссии экспертов <…>, Шарлот какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики не страдал. В период, относящийся к инкриминируемым деяниям, признаков хронического психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики не отмечалось", — сказал прокурор в ходе исследования доказательств уголовного дела в суде.

Согласно озвученным материалам экспертизы, комиссия не подтвердила наличие у подсудимого диагноза "биполярное аффективное расстройство", который врачи поставили Шарлоту в 2021 году. При этом эксперты отметили у Шарлота психопатические черты характера и акцентуированные личностные черты, находящиеся в границах индивидуальной нормы. Они могут выражаться в тревожности, раздражительности, импульсивных поступках, "самовзвинчивании". Эксперты заключили, что подсудимый может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и не нуждается в принудительной медицинской помощи. Признаки наркотической и алкогольной зависимости у Шарлота также не выявлены.

Самарский областной суд отложил до 6 декабря слушание дела Шарлота, которое началось 18 октября. Обвиняемый находится под арестом по 24 марта, что подтверждено решением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, который 11 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Шарлота и не изменил решение о продлении меры пресечения.

Напомним, певца обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия). На первом судебном заседании Шарлот частично признал вину по первым трем пунктам обвинения и сказал, что никогда не признает вину по обвинению о возбуждении ненависти.