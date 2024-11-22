16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экспертиза не выявила признаки психического расстройства у Шарлота Пятерых самарцев осудили за жестокое убийство и ограбление 86-летней женщины Обвиняемый по делу "смотрящих" за Чапаевском и Безенчуком попытался сменить прокурора Два самарца отправятся за решетку на 15 лет за производство мефедрона Самарский облсуд ужесточил наказания двум осужденным за нападение на сотрудника ФСИН

Суды Происшествия

Экспертиза не выявила признаки психического расстройства у Шарлота

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела певца Эдуарда Шарлота (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), не выявила у него признаков психического расстройства, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя гособвинения.

"Согласно заключению комиссии экспертов <…>, Шарлот какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики не страдал. В период, относящийся к инкриминируемым деяниям, признаков хронического психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики не отмечалось", — сказал прокурор в ходе исследования доказательств уголовного дела в суде.

Согласно озвученным материалам экспертизы, комиссия не подтвердила наличие у подсудимого диагноза "биполярное аффективное расстройство", который врачи поставили Шарлоту в 2021 году. При этом эксперты отметили у Шарлота психопатические черты характера и акцентуированные личностные черты, находящиеся в границах индивидуальной нормы. Они могут выражаться в тревожности, раздражительности, импульсивных поступках, "самовзвинчивании". Эксперты заключили, что подсудимый может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и не нуждается в принудительной медицинской помощи. Признаки наркотической и алкогольной зависимости у Шарлота также не выявлены.

Самарский областной суд отложил до 6 декабря слушание дела Шарлота, которое началось 18 октября. Обвиняемый находится под арестом по 24 марта, что подтверждено решением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, который 11 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Шарлота и не изменил решение о продлении меры пресечения.

Напомним, певца обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия). На первом судебном заседании Шарлот частично признал вину по первым трем пунктам обвинения и сказал, что никогда не признает вину по обвинению о возбуждении ненависти.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1