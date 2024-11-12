Певца Шарлота оставили под стражей до марта 2025 года

Четвертый апелляционный суд согласился с продлением срока содержания под стражей Эдуарда Шарлота. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, уничтожении официального документа. Одно из дел на артиста возбудили за то, что он сжег свой паспорт гражданина РФ.

18 октября Самарский областной суд продлил ему срок содержания под стражей на полгода - по 24 марта 2025 года.

Защитники певца подали жалобу на это решение. Они указывали, что Шарлот сам вернулся в Россию, не намерен скрываться, характеризуется положительно, оснований для продления срока содержания под стражей не имеется, и просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. В итоге апелляционный суд постановление о продлении ареста менять не стал.

На данный момент следствие по уголовному делу Шарлота уже завершилось, материалы передали в Самарский областной суд, где уже началось его рассмотрение.