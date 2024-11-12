16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Певца Шарлота оставили под стражей до марта 2025 года Мосгорсуд решил закрыть дело о взятке экс-судье Александру Ефанову Администрация Отрадного пыталась оспорить выплату компенсации за смерть мужчины, убитого деревом В суд ушло уголовное дело о ЧП на реке Сок, где девочка попала под винт катера В Самаре осудили ОПГ риелторов

Суды Происшествия

Певца Шарлота оставили под стражей до марта 2025 года

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Четвертый апелляционный суд согласился с продлением срока содержания под стражей Эдуарда Шарлота. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, уничтожении официального документа. Одно из дел на артиста возбудили за то, что он сжег свой паспорт гражданина РФ.

18 октября Самарский областной суд продлил ему срок содержания под стражей на полгода - по 24 марта 2025 года.

Защитники певца подали жалобу на это решение. Они указывали, что Шарлот сам вернулся в Россию, не намерен скрываться, характеризуется положительно, оснований для продления срока содержания под стражей не имеется, и просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. В итоге апелляционный суд постановление о продлении ареста менять не стал.

На данный момент следствие по уголовному делу Шарлота уже завершилось, материалы передали в Самарский областной суд, где уже началось его рассмотрение.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1