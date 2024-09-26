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Преступления Происшествия

Дело певца Шарлота передано в суд

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певца Эдуарда Шарлота, сообщает ведомство. Уголовное дело направлено в Самарский областной суд.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, артист обвиняется по пяти уголовным статьям - в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, уничтожении официальных документов, а также унижении достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием Интернета.

"Как полагает следствие, в 2023 году артист размещал на персональной странице в социальной сети видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, выражавшие явное неуважение к памятным датам истории России, связанным с защитой Отечества, а также о приведении в негодность документов и фотографий", - указывается в сообщении прокуратуры.

Артист ранее записывал извинения и писал покаянные письма. "В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство", - пояснял он.

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