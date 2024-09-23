Певец Шарлот останется в СИЗО еще месяц

В Самаре продлили арест певцу Эдуарду Шарлоту (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в отношении артиста возбудили пять уголовных дел. Ему вменяют реабилитацию нацизма, оскорбление чувств верующих, повреждение документов, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием Интернета.

23 июля Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список террористов и экстремистов.