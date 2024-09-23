Певец Шарлот останется в СИЗО еще месяц

В Самаре продлили арест певцу Эдуарду Шарлоту (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, в отношении артиста возбудили пять уголовных дел. Ему вменяют реабилитацию нацизма, оскорбление чувств верующих, повреждение документов, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием Интернета.
23 июля Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список террористов и экстремистов.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек