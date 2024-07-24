Эдуарду Шарлоту продлили арест до 23 сентября

В Самаре продлили арест певцу Эдуарду Шарлоту (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает russian.rt.com.

Решение вынес Кировский районный суд, заключение под стражей продлили до 23 сентября.

Напомним, ранее в отношении артиста возбудили пять уголовных дел. В числе обвинений - реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, повреждение документов, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием Интернета.

23 июля Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список террористов и экстремистов.