Эдуарду Шарлоту продлили арест до 23 сентября

В Самаре продлили арест певцу Эдуарду Шарлоту (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает russian.rt.com.
Решение вынес Кировский районный суд, заключение под стражей продлили до 23 сентября.
Напомним, ранее в отношении артиста возбудили пять уголовных дел. В числе обвинений - реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, повреждение документов, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием Интернета.
23 июля Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список террористов и экстремистов.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
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