Самарский певец Эдуард Шарлот включен в перечень террористов и экстремистов, сообщает Росинформ.
Напомним, в отношении эпатажного артиста возбуждено пять уголовных дел. В числе обвинений - реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, похищение или повреждение документов, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет.
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В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁