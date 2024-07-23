Самарский певец Эдуард Шарлот включен в перечень террористов и экстремистов, сообщает Росинформ.

Напомним, в отношении эпатажного артиста возбуждено пять уголовных дел. В числе обвинений - реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, похищение или повреждение документов, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет.