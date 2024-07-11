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Преступления Происшествия

Очередные извинения: Шарлот вновь просит прощения у патриарха Кирилла и верующих

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженец Новокуйбышевска, певец и фигурант пяти уголовных дел Эдуард Шарлот вновь раскаивается. В этот раз перед патриархом Кириллом и всеми верующими, заявив, что осознал свои ошибки, пишет Shot

Артист, который находится в самарском СИЗО до 24 июля, записал видео: в черной футболке с надписью "Делать чудеса — это просто" попросил простить за свои слова. По словам адвоката, Шарлот вызвался сделать обращение сам, хотел сделать это давно и неоднократно просил записать видео.

Напомним, что это не первая попытка покаяния Шарлота. Певец начал с письма патриарху Кириллу в начале 2024 г., а затем извинялся перед президентом РФ. 

Новокуйбышевцу вменяют реабилитацию нацизма, оскорбление чувств верующих, уничтожение официальных документов и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

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