Очередные извинения: Шарлот вновь просит прощения у патриарха Кирилла и верующих

Уроженец Новокуйбышевска, певец и фигурант пяти уголовных дел Эдуард Шарлот вновь раскаивается. В этот раз перед патриархом Кириллом и всеми верующими, заявив, что осознал свои ошибки, пишет Shot.
Артист, который находится в самарском СИЗО до 24 июля, записал видео: в черной футболке с надписью "Делать чудеса — это просто" попросил простить за свои слова. По словам адвоката, Шарлот вызвался сделать обращение сам, хотел сделать это давно и неоднократно просил записать видео.
Напомним, что это не первая попытка покаяния Шарлота. Певец начал с письма патриарху Кириллу в начале 2024 г., а затем извинялся перед президентом РФ.
Новокуйбышевцу вменяют реабилитацию нацизма, оскорбление чувств верующих, уничтожение официальных документов и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки