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Преступления Происшествия

Самарский облсуд согласился с продлением ареста певцу Шарлоту

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменения постановление Кировского райсуда о продлении заключения под стражей певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

Арест продлили на месяц и 24 дня, а всего до семи месяцев 24 суток, то есть по 23 июля включительно.

В самарском облсуде уточнили, что Шарлота обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), и преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Оскорбление чувств верующих"), ч. 1 ст. 325 УК РФ ("Уничтожение официальных документов") и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Защитники Эдуарда Шарлотап не согласились с постановлением Кировского районного суда, обжаловали его в апелляционном порядке и просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Самарский областной суд принял во внимание, что Шарлота обвиняют в преступлениях против мира и безопасности человечества, направленных на осквернение символов воинской славы России; на распространение выражающих неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества; в преступлении против конституционных прав и свобод, выразившегося в оскорблении религиозных чувств верующих; в уничтожении официального документа из личной заинтересованности; в возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой применения насилия. Также суд посчитал, что певец может воспрепятствовать расследованию.

В итоге меру пресечения менять не стали.

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