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Преступления Происшествия

В отношении певца Шарлота заведено пятое уголовное дело

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Пятое уголовное дело возбуждено против певца Эдуарда Шарлота, пишет SHOT.

Новое дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет". Максимальное наказание — шесть лет колонии.

Как пишет издание, причиной еще одного дела стала давняя история Шарлота в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), в которой он написал: "Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите". Сейчас эта публикация уже удалена, как и все остальные.

Напомним, суд продлил арест певца до 24 июля. Он находится в СИЗО. 

 

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