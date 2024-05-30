В отношении певца Шарлота заведено пятое уголовное дело

Пятое уголовное дело возбуждено против певца Эдуарда Шарлота, пишет SHOT.

Новое дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет". Максимальное наказание — шесть лет колонии.

Как пишет издание, причиной еще одного дела стала давняя история Шарлота в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), в которой он написал: "Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите". Сейчас эта публикация уже удалена, как и все остальные.

Напомним, суд продлил арест певца до 24 июля. Он находится в СИЗО.