В отношении певца Шарлота заведено пятое уголовное дело

Пятое уголовное дело возбуждено против певца Эдуарда Шарлота, пишет SHOT.
Новое дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет". Максимальное наказание — шесть лет колонии.
Как пишет издание, причиной еще одного дела стала давняя история Шарлота в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), в которой он написал: "Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите". Сейчас эта публикация уже удалена, как и все остальные.
Напомним, суд продлил арест певца до 24 июля. Он находится в СИЗО.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки