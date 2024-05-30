Шарлоту стало плохо в суде: арест продлен до 24 июля

Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлота. После этого мужчина почувствовал себя нехорошо, ему пришлось вызывать "скорую" в суд, пишет SHOT.
Напомним, 26-летнему музыканту семь лет колонии: он фигурант четырех уголовных дел — похищение или повреждение документов, реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Сам артист причиной таких поступков назвал свою неуравновешенную психику.
После оказания помощи Шарлота отправили обратно в СИЗО.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!