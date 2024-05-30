Шарлоту стало плохо в суде: арест продлен до 24 июля

Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлота. После этого мужчина почувствовал себя нехорошо, ему пришлось вызывать "скорую" в суд, пишет SHOT.

Напомним, 26-летнему музыканту семь лет колонии: он фигурант четырех уголовных дел — похищение или повреждение документов, реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Сам артист причиной таких поступков назвал свою неуравновешенную психику.

После оказания помощи Шарлота отправили обратно в СИЗО.