Селянин пойдет под суд за то, что позволял подростку-соседу управлять мотоциклом

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Жителя Безенчукского района обвиняют в том, что он неоднократно разрешал 17‑летнему соседу ездить на эндуро‑мотоцикле, хотя знал, что у юноши нет прав, сообщают в региональной прокуратуре.