Над Самарской областью сбито несколько десятков БПЛА

В пятницу, 2 октября, в небе над Самарской областью сбиты БПЛА.

Об этом в своем канале в Мах написал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Силами ПВО было нейтрализовано несколько десятков вражеских БПЛА. Наши защитники настоящие герои. В результате атаки — погибших и пострадавших нет", — написал глава региона.

Отбой беспилотной опасности дан в 13:50. Угроза действовала с 1:48. Таже объявлялась ракетная опасность.