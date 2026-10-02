Без прав, на "красный": в Самаре водитель ВАЗа протаранил Mercedes и врезался в дерево

В четверг, 1 октября, в Красноглинском районе Самары вечером столкнулись ВАЗ-2112 и Mercedes-Benz S400.

По информации ГУ МВД по Самарской области, 26-летний водитель без водительского удостоверения на незарегистрированном ВАЗ напротив дома № 62 по ул. Сергея Лазо проехал перекресток на красный сигнал светофора. Во время этого маневра он столкнулся с иномаркой под управлением 30-летнего водителя "без прав".

После столкновения ВАЗ-2112 отбросило на дерево. Пострадавший водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.