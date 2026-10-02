В Самарской области ракетная опасность длилась более 2 часов

В пятницу, 2 октября, в Самарской области были объявлены беспилотная и ракетная опасности.

Режим "Беспилотная опасность" был введен в регионе в 1:48. По состоянию на 8:05 он сохраняется. Временные ограничения в аэропорту Курумоч действуют с 4:43 утра.

Об угрозе ракетной опасности губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в 5:13, отбой был дан в 7:37.

Очевидцы в соцсетях сообщили о сильном хлопке на территории Самары около 6:30 утра, однако официальных данных пока не поступало.