РПЦ встала на сторону певца Эдуарда Шарлота

Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову письмо в защиту музыканта Эдуарда Шарлота, пишет kommersant.ru.
Напомним, что уроженец Новокуйбышевска, певец и фигурант пяти уголовных дел дважды извинялся перед патриархом Кириллом и всеми верующими. А также перед президентом Российской Федерации и россиянами.
В РПЦ заявили, что церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК в связи с примирением сторон.
Самарский областной суд отложил до 6 декабря слушание дела Шарлота, которое началось 18 октября. Обвиняемый находится под арестом по 24 марта, что подтверждено решением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, который 11 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Шарлота и не изменил решения о продлении меры пресечения.
Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела певца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), не выявила у него признаков психического расстройства.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...