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Преступления Происшествия

РПЦ встала на сторону певца Эдуарда Шарлота

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову письмо в защиту музыканта Эдуарда Шарлота, пишет kommersant.ru.

Напомним, что уроженец Новокуйбышевска, певец и фигурант пяти уголовных дел дважды извинялся перед патриархом Кириллом и всеми верующими. А также перед президентом Российской Федерации и россиянами. 

В РПЦ заявили, что церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК в связи с примирением сторон.

Самарский областной суд отложил до 6 декабря слушание дела Шарлота, которое началось 18 октября. Обвиняемый находится под арестом по 24 марта, что подтверждено решением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, который 11 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Шарлота и не изменил решения о продлении меры пресечения. 

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела певца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), не выявила у него признаков психического расстройства.

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