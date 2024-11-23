РПЦ встала на сторону певца Эдуарда Шарлота

Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову письмо в защиту музыканта Эдуарда Шарлота, пишет kommersant.ru.

Напомним, что уроженец Новокуйбышевска, певец и фигурант пяти уголовных дел дважды извинялся перед патриархом Кириллом и всеми верующими. А также перед президентом Российской Федерации и россиянами.

В РПЦ заявили, что церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК в связи с примирением сторон.

Самарский областной суд отложил до 6 декабря слушание дела Шарлота, которое началось 18 октября. Обвиняемый находится под арестом по 24 марта, что подтверждено решением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, который 11 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Шарлота и не изменил решения о продлении меры пресечения.

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела певца (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), не выявила у него признаков психического расстройства.