Эдуарда Шарлота поместили в колонию-поселение в Тольятти

Певец и блогер Эдуард Шарлот, осужденный за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, помещен в колонию-поселение № 1 в Тольятти, сообщает ТАСС со ссылкой на отца певца Валерия Шарлота.

"Эдуард находится в Тольятти, в колонии-поселении № 1. Его привезли туда после майских праздников, пока привыкает", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Эдуард сейчас занимается восстановлением паспорта, который ранее сжег. У осужденного есть возможность телефонной связи и свиданий с родственниками. Валерий Шарлот также сообщил о намерении подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора своему сыну.

Напомним, уроженец Новокуйбышевска являлся фигурантом пяти уголовных дел. В итоге суд признал Шарлота виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.