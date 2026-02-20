Новые графические сборники Знание.Герои отправлены в школы РФ в преддверии Дня защитника Отечества

Новеллы Общества "Знание" о Героях Российской Федерации, участниках и ветеранах СВО получат все 89 регионов. Сборники включают в себя 15 историй героев СВО. В них рассказывается об их героических поступках на фронте, силе духа, стойкости, человечности и вкладе в развитие общества после возвращения. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Истории о героях в наших новеллах — это не сухие строчки, а живая правда. Такой формат дает возможность школьникам узнать о реальных подвигах и понять их значение для победы и страны. Мы отправили сборники в каждый регион. Для школ подготовлено более 200 тысяч экземпляров. Они станут помощниками педагогов в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.

Новеллы пополнят книжные фонды 5 тысяч школ. Сборники стали основой лекций о героях-защитниках Отечества, с которыми перед учащимися выступят педагоги, библиотекари, заведующие музеями образовательных учреждений, советники по воспитанию. Ребята узнают истории Героев РФ Владислава Головина, Артура Орлова, Романа Кулакова, Андрея Митяшина, Ивана Болдырева, Александра Шептухина, Залибека Умаева, Максима Шоломова, Николая Соколова, Эдуарда Казымова, Владимира Сайбель и орденоносцев Виталия Дроздова, Дениса Погодина, а также героя СВО Павла Фадеичева. Особое место занимает подвиг первой женщины, которая получила звание Героя Российской Федерации с начала спецоперации, Людмилы Болилая.

Отметим, что электронная версия новелл Знание.Герои доступна для всех желающих. С ними можно познакомиться на сайте.

Кроме того, в 25 исторических парках "Россия — Моя история" в течение года будут организованы мультимедийные экспозиции о Героях Российской Федерации, в рамках которых будут представлены и новеллы Знание.Герои.

Напомним, проект графических новелл о героях спецоперации был инициирован в 2022 году Российским обществом "Знание" и Университетом "Синергия". Первые истории Героев СВО создавались студентами факультета анимации Университета "Синергия". Автором нового выпуска стал лектор Российского общества "Знание", писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.

"Подвиг, который не становится частью массовой культуры и исторической памяти нового поколения, рискует остаться просто фактом из прошлого. Наш совместный проект с обществом "Знание" — это эффективный инструмент превращения реальных историй героев в современный и понятный молодежи язык образов. Каждая из этих новелл — не просто дань уважения, а конкретный вклад в формирование ценностного фундамента, на котором строится патриотизм и личная ответственность за будущее страны", — сказал президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов.

Партнерами проекта по созданию графических новелл Знание.Герои выступили Университет "Синергия", Движение Первых, ЮНАРМИЯ.