"Роль написали под меня": самарский актер Александр Волохов о съемках в сериале "Казачок"

В День смеха, 1 апреля, на ТНТ вышел новый комедийный сериал "Казачок" — про подростка, попавшего в казачью станицу XVII века. Участие в съемках принял самарский актер и юморист, чемпион Высшей лиги КВН, участник шоу "Comedy Woman" и "Слава Богу, ты пришел!", актер сериалов "Отпуск", "Чума", "Бородач", "Афера", "Универ. Новая общага", "Кибердеревня" Александр Волохов. В интервью Волга Ньюс он рассказал о съемочной "кухне" нового сериала, о том, мешает ли КВНовское прошлое актерской карьере и поделился планами на будущее.

— Александр, расскажите про съемки "Казачка": был ли кастинг, насколько сложный?

— Кастинг был, и сначала я пробовался на одну из главных ролей, но не прошел. Сперва расстроился, но когда узнал, что проиграл профессиональному актеру, понял, что расстраиваюсь зря. Им оказался Георгий Дронов (сериалы "Саша+Маша", "Воронины", "Пляж", "Девушки с Макаровым" и т. д. — прим. ред.), актер с огромным опытом и профессиональным образованием. А так как авторами этого сериала, как потом я узнал после кастинга, являются мои друзья-КВНщики, они мне сказали: "Саня, не переживай, мы под тебя придумаем роль".

— То есть, изначально вашей роли не было в сценарии?

— Да. Там в одном из эпизодов фигурировал слепой старичок. По сюжету будет понятно, почему именно такого персонажа внедрили. Но возрастного героя в итоге "омолодили", переиграли под меня и протянули мою роль на все восемь серий.

— Сезон пока один?

— Это не мне решать, я, так скажем, "человек эпизодов", не продюсер, не режиссер. Как правило, решения о выходе новых сезонов принимаются после выхода первого и анализа цифр — просмотров и т. д.

— Кроме Георгия Дронова какие еще "звезды" засветились в картине?

— Ни с кем из известных актеров, задействованных в съемках, я ранее не встречался на площадках. Это Леша Лукин, сыгравший главного героя, парня-школьника, Алексей Кравченко, Владимир Епифанцев, Олеся Судзиловская, Николай Шрайбер. То есть, достаточно серьезный набор.

— Пересекались с кем-то из них в кадре?

— Чаще всего с Георгием Дроновым, на роль которого изначально претендовал. С Лешей Лукиным тоже много общих кадров. Мы с ними хорошо общались, и я параллельно выуживал всякие ценные сведения об актерской игре, мотал на ус лайфхаки.

— А какие у актеров лайфхаки?

— Все зависит от предлагаемых обстоятельств, от того, что нужно сыграть. Я расспрашивал обо всем подряд, по каждой из сцен уточнял, как лучше сделать, ну и просто из жизни какие-то вопросы вспоминал, на которые не находил ответа во время подготовки к съемкам.

— А как насчет примет? Знаю, например, есть поверье у актеров, что нельзя при определенных обстоятельствах ложиться в гроб. На площадке были суеверные люди?

— Все профессиональные актеры суеверны. Когда сценарий падает, обязательно надо на него сесть, пока он лежит на полу, иначе слова не запомнишь. Да много всякого. А про гроб немного не так. Если ты соглашаешься играть покойника в гробу, тебе обязательно подкладывают под голову бутылку водки. И ее надо выпить.

— Прямо во время съемок?

— Потом, конечно.

— Что на съемках "Казачка" вас удивило, поразило или запомнилось больше всего?

— В этот раз было два несчастных случая. Две героини ломали руки и ноги, снимаясь в сцене с участием лошадей. Одна упала с лошади и сломала руку. А вторую, играющую эпизодическую роль жены главного героя, лошадь сбила с ног.

— Как выкручивались пострадавшие?

— За счет "поясных" кадров, где не нужно было видеть руку или ногу. Несколько раз съемки приостанавливали, перекраивали процесс, передвигали некоторые сцены на другие дни.

— А насколько вообще это частая история у актеров — переломанные конечности и другие травмы?

— Обычно, чтобы подобного избежать, подключают каскадеров. В том числе, чтобы на лошади проскакать, в трюках поучаствовать, постоять рядом с лошадью. А тут просто пошли на риск. Слава богу, все обошлось, все живы-здоровы.

— Долго длились съемки?

— С начала августа по конец сентября прошлого года. Для восьми серий это достаточно быстро.

— Какой сериальный проект помимо "Казачка" вам еще врезался в память?

— Проект "Отпуск", где я тоже играл казака. Но если здесь я был в амплуа слепого казачка, и это XVII век, период ополчения Минина и Пожарского, то в "Отпуске" — казака современного. Съемки проходили в Геленджике. Сами представьте, каково это: сниматься на курорте, прилетая на несколько дней в неделю в течение всего лета. Очень приятная работа.

Еще в "Отпуске" была сцена, где я должен был условно съесть живых червяков, продемонстрировав, что могу все, что угодно. На съемки на самом деле привезли живых червяков, и я их ел.

— Как ощущения?

— Вы знаете, много белка. А белок полезен.

— Кто режиссер и сценаристы "Казачка"?

— Режиссер Игорь Зайцев (режиссер фильмов "Есенин", "Каникулы строгого режима", "Великая", "Бендер" и т. д. — прим.ред.). Серьезный дядька. И очень веселый, дружелюбный, несмотря на весь его опыт и заслуги. Я получил большое удовольствие, работая с ним. А сценаристы проекта — КВНщики. Это Леонид Моргунов из команды КВН "Парапапарам", чебоксарский КВНщик Миша Елисеев, Роман Сергеев, Саид Давдиев. Главный продюсер Сергей Светлаков.

— КВНщики, пишущие для сериалов, не новость?

— Вообще, ребята из КВН уже очень близко подобрались к ключевым крутым глобальным проектам в кино. И чаще всего они встречаются не в качестве актеров, а в роли продюсеров и сценаристов. Например, фильм "Холоп" был создан ребятами из команды "Луна", которые в свое время были авторами самарской команды КВН "СОК".

— Дозволительно ли было вам, как чемпиону Высшей лиги КВН, добавлять шутки в сценарий и импровизировать?

— В отличие от КВН и от других теле- и кинопроектов, здесь допускалось отклонение от сценария. Некоторые сцены докручивались прямо в моменте съемок. На площадке находился режиссер, который позволял сценаристам действовать "здесь и сейчас". Я даже немного был удивлен этому факту, потому что обычно все гораздо строже.

На площадке все время присутствовал один сценарист, Леня Моргунов, который в процессе что-то дописывал. Потому что одно дело — писать на троих этот сериал где-то в офисе, а другое дело — вкладывать его в уста героев, которые исполняются разными актерами. Во время съемок прямо на площадке переделывали шутки, дописывали, придумывали.

И еще, кстати, был один интересный факт, с которым я столкнулся впервые. Алексей Кравченко имеет амплуа драматического актера. А в сериале он исполнял роль атамана и не всегда понимал, как произносить некоторые шутки так, чтобы и зритель их понял. И ему такой легкий юмор давался нелегко. Поэтому шутки буквально вкладывали в уста дословно, включая интонацию и порядок слов.

— То есть, такого, чтобы актерам раздали сценарий, они его зазубрили и потом по нему тарабанили, не было?

— У актеров вообще нет такого понятия как "зазубрить". Роли надо проживать. И насчет текста мы, конечно, консультировались с режиссером, авторами. Например, мне не ложилась определенная фраза, спрашивал, могу ли я сказать ее иначе. И очень часто режиссер давал "добро" делать под себя.

— Вы сказали, что актер с драматическим амплуа снялся в комедии. А вы могли бы гипотетически примерить на себя-юмориста роль драматика?

— Я с удовольствием это сделал бы, но предложений пока не было. В агентство приходят запросы на определенные типажи. Я, конечно, знаю свои суперспособности, то, в чем силен, что умею, в чем слаб. Например, мне уже дважды приходил запрос сыграть полицейского. Это обычная роль с набором фраз. Но это все — эпизоды. Хотя их тоже играем. Недавно убийцу играл в картине "Запасный выход" с Романом Мадяновым на канале "Россия".

— Есть версия, что быть актером — неблагодарная работа. На пике популярности, на фоне успешного сериала, популярен и сам актер. Какое-то время ему поступают звонки, но он должен отныне тщательно фильтровать предложения. А если так ничего и не выбрал или не пришло достойного предложения, звонки становятся реже и через полгода тебя все забыли. Как у вас с этим?

— Сразу уточню: я не профессиональный актер, у меня нет специального образования. Я выходец из самодеятельности. И вот по моей стезе, как правило, нужно быть универсальным, нужно уметь исполнять и роль в кино, и проводить мероприятия в роли ведущего. Пока нет предложений на съемку, есть другая работа — ведущий, музыкант.

— Из всех ваших ответов можно частично сделать вывод, что опыт КВНщика вам пригодился и в карьере актера. Это так?

— Можно сказать, что пригодился больше, чем не пригодился. Большой плюс КВНиков в том, что мы быстро адаптируемся, в том числе, к условиям сериальной жизни. Но есть и жирный минус: так как мы — люди сцены, часто переигрываем, много "плюсуем". А это уже можно исправить, только получив профессиональное образование. На площадках, уже в процессе, учишься принимать положение в пространстве относительно расположения камер. Например, если снимается общий план, можно чуть больше эмоций дать, переиграть, но с крупным планом такое уже не прокатит.

— Что перевешивает: КВН или сериалы?

— Мне удается совмещать. КВН — это моя настоящая органика, какая и не нужна в сериалах. Я слишком много "плюсую", но зато я — это все мои эмоции, они постоянно льются из меня, и я в полной мере выплескиваю их со сцены, где являюсь ведущим. У кино своя магия, у сериалов — вообще другой, третий, мир: интересный, волшебный и классный.

— Что сейчас с командой СОК?

— Команда КВН СОК закончила свою гастрольную и концертную деятельность в начале сентября 2023 года, выступив на Кубке губернатора. Это было наше официально последнее выступление. Больше выступлений команды СОК не планируется. Как актер команды КВН, я свою карьеру закончил, но являюсь редактором, ведущим КВН. У международного Союза КВН достаточно много лиг, в которых нужны и ведущие, и редакторы. Сейчас я являюсь ведущим Центральной лиги КВН "Самара". К слову, приглашаю всех 17, 22 и 23 апреля на игры Центральной лиги. Также я являюсь редактором корпоративных, так скажем, заводских лиг КВН.

— Напоследок: каковы творческие планы?

— Так как я, помимо актерской стези, занимаюсь еще и музыкой, планирую раскрутить свои песни, стать узнаваемым в роли музыканта. Все проекты, что сейчас у меня есть — КВН, съемки, музыка — я развиваю одинаково, равномерно. Везде нужно быть профессионалом, и я к этому стремлюсь.