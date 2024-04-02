"Роль написали под меня": самарский актер Александр Волохов о съемках в сериале "Казачок"

В День смеха, 1 апреля, на ТНТ вышел новый комедийный сериал "Казачок" — про подростка, попавшего в казачью станицу XVII века. Участие в съемках принял самарский актер и юморист, чемпион Высшей лиги КВН, участник шоу "Comedy Woman" и "Слава Богу, ты пришел!", актер сериалов "Отпуск", "Чума", "Бородач", "Афера", "Универ. Новая общага", "Кибердеревня" Александр Волохов. В интервью Волга Ньюс он рассказал о съемочной "кухне" нового сериала, о том, мешает ли КВНовское прошлое актерской карьере и поделился планами на будущее.
— Александр, расскажите про съемки "Казачка": был ли кастинг, насколько сложный?
— Кастинг был, и сначала я пробовался на одну из главных ролей, но не прошел. Сперва расстроился, но когда узнал, что проиграл профессиональному актеру, понял, что расстраиваюсь зря. Им оказался Георгий Дронов (сериалы "Саша+Маша", "Воронины", "Пляж", "Девушки с Макаровым" и т. д. — прим. ред.), актер с огромным опытом и профессиональным образованием. А так как авторами этого сериала, как потом я узнал после кастинга, являются мои друзья-КВНщики, они мне сказали: "Саня, не переживай, мы под тебя придумаем роль".
— То есть, изначально вашей роли не было в сценарии?
— Да. Там в одном из эпизодов фигурировал слепой старичок. По сюжету будет понятно, почему именно такого персонажа внедрили. Но возрастного героя в итоге "омолодили", переиграли под меня и протянули мою роль на все восемь серий.
— Сезон пока один?
— Это не мне решать, я, так скажем, "человек эпизодов", не продюсер, не режиссер. Как правило, решения о выходе новых сезонов принимаются после выхода первого и анализа цифр — просмотров и т. д.
— Кроме Георгия Дронова какие еще "звезды" засветились в картине?
— Ни с кем из известных актеров, задействованных в съемках, я ранее не встречался на площадках. Это Леша Лукин, сыгравший главного героя, парня-школьника, Алексей Кравченко, Владимир Епифанцев, Олеся Судзиловская, Николай Шрайбер. То есть, достаточно серьезный набор.
— Пересекались с кем-то из них в кадре?
— Чаще всего с Георгием Дроновым, на роль которого изначально претендовал. С Лешей Лукиным тоже много общих кадров. Мы с ними хорошо общались, и я параллельно выуживал всякие ценные сведения об актерской игре, мотал на ус лайфхаки.
— А какие у актеров лайфхаки?
— Все зависит от предлагаемых обстоятельств, от того, что нужно сыграть. Я расспрашивал обо всем подряд, по каждой из сцен уточнял, как лучше сделать, ну и просто из жизни какие-то вопросы вспоминал, на которые не находил ответа во время подготовки к съемкам.
— А как насчет примет? Знаю, например, есть поверье у актеров, что нельзя при определенных обстоятельствах ложиться в гроб. На площадке были суеверные люди?
— Все профессиональные актеры суеверны. Когда сценарий падает, обязательно надо на него сесть, пока он лежит на полу, иначе слова не запомнишь. Да много всякого. А про гроб немного не так. Если ты соглашаешься играть покойника в гробу, тебе обязательно подкладывают под голову бутылку водки. И ее надо выпить.
— Прямо во время съемок?
— Потом, конечно.
— Что на съемках "Казачка" вас удивило, поразило или запомнилось больше всего?
— В этот раз было два несчастных случая. Две героини ломали руки и ноги, снимаясь в сцене с участием лошадей. Одна упала с лошади и сломала руку. А вторую, играющую эпизодическую роль жены главного героя, лошадь сбила с ног.
— Как выкручивались пострадавшие?
— За счет "поясных" кадров, где не нужно было видеть руку или ногу. Несколько раз съемки приостанавливали, перекраивали процесс, передвигали некоторые сцены на другие дни.
— А насколько вообще это частая история у актеров — переломанные конечности и другие травмы?
— Обычно, чтобы подобного избежать, подключают каскадеров. В том числе, чтобы на лошади проскакать, в трюках поучаствовать, постоять рядом с лошадью. А тут просто пошли на риск. Слава богу, все обошлось, все живы-здоровы.
— Долго длились съемки?
— С начала августа по конец сентября прошлого года. Для восьми серий это достаточно быстро.
— Какой сериальный проект помимо "Казачка" вам еще врезался в память?
— Проект "Отпуск", где я тоже играл казака. Но если здесь я был в амплуа слепого казачка, и это XVII век, период ополчения Минина и Пожарского, то в "Отпуске" — казака современного. Съемки проходили в Геленджике. Сами представьте, каково это: сниматься на курорте, прилетая на несколько дней в неделю в течение всего лета. Очень приятная работа.
Еще в "Отпуске" была сцена, где я должен был условно съесть живых червяков, продемонстрировав, что могу все, что угодно. На съемки на самом деле привезли живых червяков, и я их ел.
— Как ощущения?
— Вы знаете, много белка. А белок полезен.
— Кто режиссер и сценаристы "Казачка"?
— Режиссер Игорь Зайцев (режиссер фильмов "Есенин", "Каникулы строгого режима", "Великая", "Бендер" и т. д. — прим.ред.). Серьезный дядька. И очень веселый, дружелюбный, несмотря на весь его опыт и заслуги. Я получил большое удовольствие, работая с ним. А сценаристы проекта — КВНщики. Это Леонид Моргунов из команды КВН "Парапапарам", чебоксарский КВНщик Миша Елисеев, Роман Сергеев, Саид Давдиев. Главный продюсер Сергей Светлаков.
— КВНщики, пишущие для сериалов, не новость?
— Вообще, ребята из КВН уже очень близко подобрались к ключевым крутым глобальным проектам в кино. И чаще всего они встречаются не в качестве актеров, а в роли продюсеров и сценаристов. Например, фильм "Холоп" был создан ребятами из команды "Луна", которые в свое время были авторами самарской команды КВН "СОК".
— Дозволительно ли было вам, как чемпиону Высшей лиги КВН, добавлять шутки в сценарий и импровизировать?
— В отличие от КВН и от других теле- и кинопроектов, здесь допускалось отклонение от сценария. Некоторые сцены докручивались прямо в моменте съемок. На площадке находился режиссер, который позволял сценаристам действовать "здесь и сейчас". Я даже немного был удивлен этому факту, потому что обычно все гораздо строже.
На площадке все время присутствовал один сценарист, Леня Моргунов, который в процессе что-то дописывал. Потому что одно дело — писать на троих этот сериал где-то в офисе, а другое дело — вкладывать его в уста героев, которые исполняются разными актерами. Во время съемок прямо на площадке переделывали шутки, дописывали, придумывали.
И еще, кстати, был один интересный факт, с которым я столкнулся впервые. Алексей Кравченко имеет амплуа драматического актера. А в сериале он исполнял роль атамана и не всегда понимал, как произносить некоторые шутки так, чтобы и зритель их понял. И ему такой легкий юмор давался нелегко. Поэтому шутки буквально вкладывали в уста дословно, включая интонацию и порядок слов.
— То есть, такого, чтобы актерам раздали сценарий, они его зазубрили и потом по нему тарабанили, не было?
— У актеров вообще нет такого понятия как "зазубрить". Роли надо проживать. И насчет текста мы, конечно, консультировались с режиссером, авторами. Например, мне не ложилась определенная фраза, спрашивал, могу ли я сказать ее иначе. И очень часто режиссер давал "добро" делать под себя.
— Вы сказали, что актер с драматическим амплуа снялся в комедии. А вы могли бы гипотетически примерить на себя-юмориста роль драматика?
— Я с удовольствием это сделал бы, но предложений пока не было. В агентство приходят запросы на определенные типажи. Я, конечно, знаю свои суперспособности, то, в чем силен, что умею, в чем слаб. Например, мне уже дважды приходил запрос сыграть полицейского. Это обычная роль с набором фраз. Но это все — эпизоды. Хотя их тоже играем. Недавно убийцу играл в картине "Запасный выход" с Романом Мадяновым на канале "Россия".
— Есть версия, что быть актером — неблагодарная работа. На пике популярности, на фоне успешного сериала, популярен и сам актер. Какое-то время ему поступают звонки, но он должен отныне тщательно фильтровать предложения. А если так ничего и не выбрал или не пришло достойного предложения, звонки становятся реже и через полгода тебя все забыли. Как у вас с этим?
— Сразу уточню: я не профессиональный актер, у меня нет специального образования. Я выходец из самодеятельности. И вот по моей стезе, как правило, нужно быть универсальным, нужно уметь исполнять и роль в кино, и проводить мероприятия в роли ведущего. Пока нет предложений на съемку, есть другая работа — ведущий, музыкант.
— Из всех ваших ответов можно частично сделать вывод, что опыт КВНщика вам пригодился и в карьере актера. Это так?
— Можно сказать, что пригодился больше, чем не пригодился. Большой плюс КВНиков в том, что мы быстро адаптируемся, в том числе, к условиям сериальной жизни. Но есть и жирный минус: так как мы — люди сцены, часто переигрываем, много "плюсуем". А это уже можно исправить, только получив профессиональное образование. На площадках, уже в процессе, учишься принимать положение в пространстве относительно расположения камер. Например, если снимается общий план, можно чуть больше эмоций дать, переиграть, но с крупным планом такое уже не прокатит.
— Что перевешивает: КВН или сериалы?
— Мне удается совмещать. КВН — это моя настоящая органика, какая и не нужна в сериалах. Я слишком много "плюсую", но зато я — это все мои эмоции, они постоянно льются из меня, и я в полной мере выплескиваю их со сцены, где являюсь ведущим. У кино своя магия, у сериалов — вообще другой, третий, мир: интересный, волшебный и классный.
— Что сейчас с командой СОК?
— Команда КВН СОК закончила свою гастрольную и концертную деятельность в начале сентября 2023 года, выступив на Кубке губернатора. Это было наше официально последнее выступление. Больше выступлений команды СОК не планируется. Как актер команды КВН, я свою карьеру закончил, но являюсь редактором, ведущим КВН. У международного Союза КВН достаточно много лиг, в которых нужны и ведущие, и редакторы. Сейчас я являюсь ведущим Центральной лиги КВН "Самара". К слову, приглашаю всех 17, 22 и 23 апреля на игры Центральной лиги. Также я являюсь редактором корпоративных, так скажем, заводских лиг КВН.
— Напоследок: каковы творческие планы?
— Так как я, помимо актерской стези, занимаюсь еще и музыкой, планирую раскрутить свои песни, стать узнаваемым в роли музыканта. Все проекты, что сейчас у меня есть — КВН, съемки, музыка — я развиваю одинаково, равномерно. Везде нужно быть профессионалом, и я к этому стремлюсь.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?