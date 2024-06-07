Суд выдал исполнительный лист на устранение колеи на Московском шоссе

Вступило в силу решение арбитража по делу об устранении колейности Московского шоссе в Самаре. Суд выдал региональному минтрансу исполнительный лист. Информация об этом появилась в КАД ВАС.

Процесс начался в 2022 году. Минтранс попросил суд обязать "Самаратрансстрой" устранить колейность на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 "Роснефть" (находится на выезде из города) по гарантии в срок до 1 июля 2022 года. Ведь именно эта компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время рассмотрения иска была назначена экспертиза. Как указано в материалах дела, результаты первой были в кон подрядчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки), а не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем". По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что он вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. У подрядчика есть 30 дней на исполнение решения суда, а за каждый день просрочки придется платить по 10 тыс. рублей.

Работы на Московском шоссе пока не начались. Между тем "Самаратрансстрой" решил продолжить тяжбу в кассационной инстанции. Компания направила жалобу в арбитражный суд Поволжского округа.