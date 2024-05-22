Подрядчику дали месяц на устранение колейности Московского шоссе

ООО "Самаратрансстрой" проиграло апелляцию по делу об устранении колейности Московского шоссе в Самаре. Региональный минтранс озвучил сроки проведения работ.

"По решению суда подрядная организация обязана в течение месяца устранить колейность на Московском шоссе", - ответили представители минтранса на обращение местного жителя в соцсетях.

Процесс длится уже третий год. Минтранс попросил суд обязать "Самаратрансстрой" устранить колейность на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС №115 "Роснефть" (находится на выезде из города) по гарантии в срок до 1 июля 2022 года. Ведь именно эта компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время рассмотрения иска была назначена экспертиза. Как указано в материалах дела, результаты первой были в кон подрядчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки), а не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем". По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что он вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Апелляционная инстанция приняла постановление 27 апреля, и оно сразу же вступило в силу. Из документа следует, что именно с того момента у подрядчика есть 30 дней на исполнение решения суда, а за каждый день просрочки придется платить по 10 тыс. рублей.

Работы на Московском шоссе пока не начались. Между тем "Самаратрансстрой" решил продолжить тяжбу в кассационной инстанции. Компания направила жалобу в арбитражный суд Поволжского округа.