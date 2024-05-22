16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подрядчику дали месяц на устранение колейности Московского шоссе Движение по новому мосту через Волгу запустят в ближайшие месяцы К 2027 г. 85% опорной сети дорог Самарской области будет соответствовать нормативу Власти изымут железную дорогу для строительства магистрали "Центральная" Проект продления улицы Авроры отправили на госэкспертизу

Дорожное строительство Транспорт и связь

Подрядчику дали месяц на устранение колейности Московского шоссе

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Самаратрансстрой" проиграло апелляцию по делу об устранении колейности Московского шоссе в Самаре. Региональный минтранс озвучил сроки проведения работ.

Фото: Александра Ламзина

"По решению суда подрядная организация обязана в течение месяца устранить колейность на Московском шоссе", - ответили представители минтранса на обращение местного жителя в соцсетях.

Процесс длится уже третий год. Минтранс попросил суд обязать "Самаратрансстрой" устранить колейность на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС №115 "Роснефть" (находится на выезде из города) по гарантии в срок до 1 июля 2022 года. Ведь именно эта компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время рассмотрения иска была назначена экспертиза. Как указано в материалах дела, результаты первой были в кон подрядчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки), а не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем". По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что он вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Апелляционная инстанция приняла постановление 27 апреля, и оно сразу же вступило в силу. Из документа следует, что именно с того момента у подрядчика есть 30 дней на исполнение решения суда, а за каждый день просрочки придется платить по 10 тыс. рублей.

Работы на Московском шоссе пока не начались. Между тем "Самаратрансстрой" решил продолжить тяжбу в кассационной инстанции. Компания направила жалобу в арбитражный суд Поволжского округа.

"Самаратрансстрой" - один из крупнейших дорожных подрядчиков Самарской области. Компания построила развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. Сейчас в работе магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО "Техкомплект", которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.

 

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2