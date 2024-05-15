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Дорожное строительство Транспорт и связь

Власти изымут железную дорогу для строительства магистрали Центральной

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области скорректировало список объектов недвижимости, подлежащих изъятию для строительства магистрали Центральной. В него попал участок железной дороги.

"Изъять для обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта
Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали Центральной
железнодорожные пути протяженностью 9 202 метра", — указано в распоряжении правительства.

Судя по данным кадастровой карты, ветка находится в частной собственности. Она располагается в промзоне — между Самарской ТЭЦ и улицей Товарной, неподалеку от овощного рынка на Олимпийской. Посмотрите карту.

Фото: Яндекс.Карты

Отвечать за оформление процедуры изъятия будет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Владелец путей может рассчитывать на компенсацию из областного бюджета.

Строительство магистрали уже идет — на отдельных участках даже начали укладывать асфальт. Закончить работы планируют в 2025 году.

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