Власти изымут железную дорогу для строительства магистрали Центральной

Правительство Самарской области скорректировало список объектов недвижимости, подлежащих изъятию для строительства магистрали Центральной. В него попал участок железной дороги.

"Изъять для обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта

Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали Центральной

железнодорожные пути протяженностью 9 202 метра", — указано в распоряжении правительства.

Судя по данным кадастровой карты, ветка находится в частной собственности. Она располагается в промзоне — между Самарской ТЭЦ и улицей Товарной, неподалеку от овощного рынка на Олимпийской. Посмотрите карту.

Фото: Яндекс.Карты

Отвечать за оформление процедуры изъятия будет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Владелец путей может рассчитывать на компенсацию из областного бюджета.

Строительство магистрали уже идет — на отдельных участках даже начали укладывать асфальт. Закончить работы планируют в 2025 году.