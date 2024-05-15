Власти изымут железную дорогу для строительства магистрали Центральной

Правительство Самарской области скорректировало список объектов недвижимости, подлежащих изъятию для строительства магистрали Центральной. В него попал участок железной дороги.
"Изъять для обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта
Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали Центральной
железнодорожные пути протяженностью 9 202 метра", — указано в распоряжении правительства.
Судя по данным кадастровой карты, ветка находится в частной собственности. Она располагается в промзоне — между Самарской ТЭЦ и улицей Товарной, неподалеку от овощного рынка на Олимпийской. Посмотрите карту.
Отвечать за оформление процедуры изъятия будет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Владелец путей может рассчитывать на компенсацию из областного бюджета.
Строительство магистрали уже идет — на отдельных участках даже начали укладывать асфальт. Закончить работы планируют в 2025 году.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?