У бомбоубежища около Пятилетки появился новый совладелец

Еще один объект ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ), который проходит процедуру банкротства, пустили с молотка. На этот раз речь идет об участке, где располагается бомбоубежище. Информацию о результатах торгов опубликовал конкурсный управляющий компании.

Площадка находится на территории бывшего подшипникового завода № 9 (ГПЗ-9) на ул. Калинина, 1 — со стороны железнодорожных путей, неподалеку от станции Пятилетка. Участок по меркам завода не очень большой — 510 кв. метров. Причем "СПЗ" владел им не полностью, а только 3145/100000 доли. Остальное находится в собственности РФ, что неудивительно, учитывая предназначение объекта. Правда, информации о параметрах этого бомбоубежища в публичной плоскости нет.

Новым собственником доли участка стал индивидуальный предприниматель Андрей Корнилов. Он заплатил за нее всего 23,1 тыс. рублей. Хотя изначально стоимость была 46,2 тыс. рублей. Договор купли-продажи уже заключили.

ИП Андрей Корнилов занимается управлением недвижимостью и владеет еще несколькими фирмами с таким профилем в Самаре, Кургане и даже Ненецком автономном округе. Также бизнесмен владеет долей в компании "Энергошанс" и является генеральным директором ОАО "Средневолжский станкостроительный завод". Последний известен как один из старейших производителей токарных станков.

Ранее Андрей Корнилов купил 7-й корпус ГПЗ-9 — за 120,2 млн рублей.