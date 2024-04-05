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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

У бомбоубежища около Пятилетки появился новый совладелец

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Еще один объект ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ), который проходит процедуру банкротства, пустили с молотка. На этот раз речь идет об участке, где располагается бомбоубежище. Информацию о результатах торгов опубликовал конкурсный управляющий компании.

Площадка находится на территории бывшего подшипникового завода № 9 (ГПЗ-9) на ул. Калинина, 1 — со стороны железнодорожных путей, неподалеку от станции Пятилетка. Участок по меркам завода не очень большой — 510 кв. метров. Причем "СПЗ" владел им не полностью, а только 3145/100000 доли. Остальное находится в собственности РФ, что неудивительно, учитывая предназначение объекта. Правда, информации о параметрах этого бомбоубежища в публичной плоскости нет.

Новым собственником доли участка стал индивидуальный предприниматель Андрей Корнилов. Он заплатил за нее всего 23,1 тыс. рублей. Хотя изначально стоимость была 46,2 тыс. рублей. Договор купли-продажи уже заключили.

ИП Андрей Корнилов занимается управлением недвижимостью и владеет еще несколькими фирмами с таким профилем в Самаре, Кургане и даже Ненецком автономном округе. Также бизнесмен владеет долей в компании "Энергошанс" и является генеральным директором ОАО "Средневолжский станкостроительный завод". Последний известен как один из старейших производителей токарных станков.

Ранее Андрей Корнилов купил 7-й корпус ГПЗ-9 — за 120,2 млн рублей.

ГПЗ-9 начал работать в годы Великой Отечественной войны. Он выпускал подшипники для танков Т-34, а впоследствии для автомобильных и тракторных заводов, предприятий металлургии и тяжелого машиностроения, нефтяной и газовой отрасли. В 1990-е годы завод приватизировал Игорь Швидак. После его смерти бизнес унаследовал его сын Александр, но удержать его на плаву ему не удалось. ГПЗ-9 закрылся. Банкротство завода длится с 2017 года. Самому Швидаку-младшему в 2023 г. вынесли приговор за злоупотребление полномочиями. 

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Надеюсь с обременением)

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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