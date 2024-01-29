"Самаратрансстрой" обязали безвозмездно отремонтировать Московское шоссе

В Самаре суд встал на сторону прокуратуры в споре с ООО "Самаратрансстрой" из-за колейности на дороге регионального значения.
Ранее региональное министерство транспорта подало иск к подрядчику из-за колей, которые образовались на участке Московского шоссе от пр. Кирова до АЗС №115 "Роснефть". Минтранс добивался безвозмездного устранения дефектов по гарантии в течение 30 дней с момента вступления решения суда в силу.
При этом проведенная по ходатайству ответчика судебная экспертиза не признала недостатки дороги гарантийным случаем.
Арбитражный суд Самарской области 25 января посчитал выводы эксперта несостоятельными и обязал "Самаратрансстрой" все же провести гарантийный ремонт. Судебный акт еще не вступил в силу.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?