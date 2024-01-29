"Самаратрансстрой" обязали безвозмездно отремонтировать Московское шоссе

В Самаре суд встал на сторону прокуратуры в споре с ООО "Самаратрансстрой" из-за колейности на дороге регионального значения.

Ранее региональное министерство транспорта подало иск к подрядчику из-за колей, которые образовались на участке Московского шоссе от пр. Кирова до АЗС №115 "Роснефть". Минтранс добивался безвозмездного устранения дефектов по гарантии в течение 30 дней с момента вступления решения суда в силу.

При этом проведенная по ходатайству ответчика судебная экспертиза не признала недостатки дороги гарантийным случаем.

Арбитражный суд Самарской области 25 января посчитал выводы эксперта несостоятельными и обязал "Самаратрансстрой" все же провести гарантийный ремонт. Судебный акт еще не вступил в силу.