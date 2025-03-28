В Самаре выделили более 1 млрд рублей на ремонт дорог

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурсы на поиск подрядчиков, которые отремонтируют дороги местного значения и элементы их обустройства в Самаре в 2025 году.
На сайте госзакупок размещено два лота суммарной стоимостью более 1 млрд рублей (540,77 млн рублей и 547,02 млн рублей). Подрядчиков определят после 18 и 22 апреля, соответственно.
В документации не указывается точное количество ремонтируемых объектов. С полным перечнем дорог, попадающих под ремонт в текущем году, можно ознакомиться на сайте мэрии Самары по ссылке.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?