В Самаре выделили более 1 млрд рублей на ремонт дорог

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурсы на поиск подрядчиков, которые отремонтируют дороги местного значения и элементы их обустройства в Самаре в 2025 году.

На сайте госзакупок размещено два лота суммарной стоимостью более 1 млрд рублей (540,77 млн рублей и 547,02 млн рублей). Подрядчиков определят после 18 и 22 апреля, соответственно.

В документации не указывается точное количество ремонтируемых объектов. С полным перечнем дорог, попадающих под ремонт в текущем году, можно ознакомиться на сайте мэрии Самары по ссылке.