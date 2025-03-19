В 2025 г. в Самаре отремонтируют 21 дорогу

В 2025 году Самаре по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют 21 дорогу общей протяженностью 26 км.

Среди объектов — комплексный ремонт улицы Металлургов на участке от улицы Каховской до улицы Алма-Атинской. На этой улице дорожники обновят проезжую часть и тротуары, заменят бортовой камень, устроят газоны.

Также запланирован ремонт улиц, названных в честь героев Великой отечественной войны, — Финютина и Устинова.

По требованиям нацпроекта асфальтобетонные смеси, применяемые при дорожном ремонте, должны соответствовать современным ГОСТам. При ремонте дорог в Самаре планируется использовать смесь ЩМА -16 на полимерно-битумном вяжущем.

Согласно заключенным контрактам дорожные работы должны начаться с 1 апреля.