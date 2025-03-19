В 2025 г. в Самаре отремонтируют 21 дорогу

В 2025 году Самаре по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют 21 дорогу общей протяженностью 26 км.
Среди объектов — комплексный ремонт улицы Металлургов на участке от улицы Каховской до улицы Алма-Атинской. На этой улице дорожники обновят проезжую часть и тротуары, заменят бортовой камень, устроят газоны.
Также запланирован ремонт улиц, названных в честь героев Великой отечественной войны, — Финютина и Устинова.
По требованиям нацпроекта асфальтобетонные смеси, применяемые при дорожном ремонте, должны соответствовать современным ГОСТам. При ремонте дорог в Самаре планируется использовать смесь ЩМА -16 на полимерно-битумном вяжущем.
Согласно заключенным контрактам дорожные работы должны начаться с 1 апреля.
Последние комментарии
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.