В Самаре отремонтируют Красноглинское и Волжское шоссе

В 2025 г. в Самаре будут отремонтированы региональные дороги, входящие в "гостевой" маршрут движения из аэропорта "Курумоч" в областную столицу.

Помимо ул. Демократической и Московского шоссе в перечень объектов ремонта текущего года включены Красноглинское и Волжское шоссе. Это наиболее нагруженные участки дорог в городе, среднесуточная интенсивность которых от 40 до 95 тыс. автомобилей в сутки.

В ходе ремонта региональных дорог запланированы работы по укреплению обочин, восстановлению элементов ливневой канализации, замене люков смотровых колодцев, а также устройству верхнего слоя дорожного покрытия с применением современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, предназначенной для автодорог с высокой интенсивностью движения. Завершающим этапом станет нанесение разметки с использованием термопластика и холодного пластика.

Общая протяженность ключевых региональных трасс в Самаре, которые приведут в нормативное состояние в этом году, составит более 25 км.

Масштабный ремонт в Самаре в этом году стартует на дорогах местного значения. С учетом предоставления средств Дорожного фонда Самарской области и нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", в областном центре в нормативное состояние приведут более 46 км. Так, в 2025 году планируется ремонт улиц Металлургов, Мира, Маяковского, Максима Горького, Скляренко и других. Работы на большинстве объектов начнутся с 1 апреля.

С учетом ремонта региональных объектов в 2025 году в городе будет приведено к нормативу более 70 км дорожной сети.