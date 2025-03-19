В Самарской области в 2025 г. отремонтируют 16 мостов

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В Самарской области в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" будет отремонтировано 16 искусственных сооружений протяженностью более 800 погонных метров.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области