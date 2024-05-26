Продление улицы Авроры снова отложили

Начало работ по строительству нового участка улицы Авроры в Самаре перенесли на 2025 год. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.
Новый четырехполосный участок улицы Авроры планируют построить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. Также там оборудуют тротуары и велодорожки.
На пересечении улицы Авроры с Московским шоссе собираются построить транспортную развязку в разных уровнях. Ранее сообщалось, что она будет выполнена в виде тоннеля, как на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.
Предполагалось, что стройка начнется в 2024 году. На это в дорожном фонде области заложили 1,4 млрд рублей. Однако теперь власти планируют приступить к работам в 2025 году.
В качестве одной из причин называют продолжение в текущем году процедуры изъятия земельных участков для освобождения территории под строительство дороги. Также региональный минтранс ожидает заключения главгосэкспертизы на проект.
Всего на строительство дороги потребуется 7,8 млрд рублей. На 2025 год заложили финансирование в размере 4,8 млрд рублей.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?