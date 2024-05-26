Продление улицы Авроры снова отложили

Начало работ по строительству нового участка улицы Авроры в Самаре перенесли на 2025 год. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.

Новый четырехполосный участок улицы Авроры планируют построить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. Также там оборудуют тротуары и велодорожки.

На пересечении улицы Авроры с Московским шоссе собираются построить транспортную развязку в разных уровнях. Ранее сообщалось, что она будет выполнена в виде тоннеля, как на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.

Предполагалось, что стройка начнется в 2024 году. На это в дорожном фонде области заложили 1,4 млрд рублей. Однако теперь власти планируют приступить к работам в 2025 году.

В качестве одной из причин называют продолжение в текущем году процедуры изъятия земельных участков для освобождения территории под строительство дороги. Также региональный минтранс ожидает заключения главгосэкспертизы на проект.

Всего на строительство дороги потребуется 7,8 млрд рублей. На 2025 год заложили финансирование в размере 4,8 млрд рублей.