Строительство дублера Московского шоссе оценили в 1,5 млрд рублей

Модернизация главной магистрали Самары потребует серьезных вложений. Речь идет о проекте строительства нового дублера. Стоимость его реализации на совещании регионального правительства озвучил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

Дублер планируют построить на участке Московского шоссе от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Проект готов. Сейчас он проходит госэкспертизу.

По словам Ивана Пивкина, проект входит в список капиталоемких, и для его реализации требуется поддержка из федерального бюджета.

"Строительство дублера Московское шоссе обеспечит съезд с основной магистрали к строящемуся жилому комплексу "Кислород". Стоимость реализации проекта — 1 млрд 560 млн рублей", — рассказал Иван Пивкин во время своего доклада врио губернатора Вячеславу Федорищеву.

Однако глава региона доклад министра не принял. Судя по его заявлению, ведомству предстоит доказать необходимость реализации капиталоемких проектов. Их эффективность проанализируют с использованием современных интеллектуальных систем. Для этого привлекут федеральные институты и модернизируют работу ситуационного центра.