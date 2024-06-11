Строительство дублера Московского шоссе оценили в 1,5 млрд рублей

Модернизация главной магистрали Самары потребует серьезных вложений. Речь идет о проекте строительства нового дублера. Стоимость его реализации на совещании регионального правительства озвучил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.
Дублер планируют построить на участке Московского шоссе от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Проект готов. Сейчас он проходит госэкспертизу.
По словам Ивана Пивкина, проект входит в список капиталоемких, и для его реализации требуется поддержка из федерального бюджета.
"Строительство дублера Московское шоссе обеспечит съезд с основной магистрали к строящемуся жилому комплексу "Кислород". Стоимость реализации проекта — 1 млрд 560 млн рублей", — рассказал Иван Пивкин во время своего доклада врио губернатора Вячеславу Федорищеву.
Однако глава региона доклад министра не принял. Судя по его заявлению, ведомству предстоит доказать необходимость реализации капиталоемких проектов. Их эффективность проанализируют с использованием современных интеллектуальных систем. Для этого привлекут федеральные институты и модернизируют работу ситуационного центра.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...