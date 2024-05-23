В Самаре завершили проектирование дублера на Московском шоссе

Главную магистраль областной столицы ждут изменения. У Московского шоссе появится новый дублер. Проект готов — его направили на госэкспертизу. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
"Стоимость, сроки проведения работ будут определены после получения положительного заключения государственной экспертизы", — отметили представители ведомства.
Дублер построят на участке Московского шоссе от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.
За счет строительства дублера власти планируют не только разгрузить Московское шоссе, но и обеспечить транспортную доступность нового микрорайона, который строят за ТЦ "Метро". По дороге планируют организовать движение общественного транспорта.
Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?