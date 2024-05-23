В Самаре завершили проектирование дублера на Московском шоссе

Главную магистраль областной столицы ждут изменения. У Московского шоссе появится новый дублер. Проект готов — его направили на госэкспертизу. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

"Стоимость, сроки проведения работ будут определены после получения положительного заключения государственной экспертизы", — отметили представители ведомства.

Дублер построят на участке Московского шоссе от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.

За счет строительства дублера власти планируют не только разгрузить Московское шоссе, но и обеспечить транспортную доступность нового микрорайона, который строят за ТЦ "Метро". По дороге планируют организовать движение общественного транспорта.