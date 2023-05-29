В Самарской области приступают к строительству дублера Московского шоссе

В Самаре планируют начать строительство новой дороги — дублера Московского шоссе от ул. Ташкентской до переулка Северный. Новая транспортная артерия не только дополнительно разгрузит Московское шоссе, но и обеспечит транспортную доступность строящегося жилого микрорайона на территории бывшей 94-й воинской части.
Вопрос финансирования строительства объекта из средств областного бюджета обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Напомним, новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе Самары, на территории бывшей 94-й военной части, на участке за ТЦ "Метро". Оператором проекта является Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Новые многоквартирные дома возведут на площади почти в 10 гектаров. Проект будет реализован в четыре этапа. В первую очередь здесь начнут строить квартиры в чистовой отделке для переселения граждан из аварийного жилого фонда и предоставления жилья детям-сиротам в рамках действующих госпрограмм.
Первый этап реализации проекта предусматривает строительство 23,7 тысячи квадратных метров жилья для переселяющихся из "аварийки" и 2100 квадратных метров (61 квартира) для детей-сирот. Обеспечивать потребности жилого района в тепловой энергии будет котельная, которую также возведут в числе первых объектов.
На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию 21 тысячу квадратных метров жилья в чистовой отделке под реализацию государственных программ. Одновременно на площадке будет идти строительство социальных объектов — школы и поликлиники. Третья и четвертая очередь строительства — это еще 50 тысяч квадратных метров жилья в черновой отделке, которое будет предлагаться к реализации на коммерческой основе. Также в границах территории расположатся тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка. Реализацию проекта планируют завершить в 2031 году.
"Реализация этого проекта фактически означает возвращение Самарского областного фонда жилья и ипотеки, который при поддержке правительства Самарской области прошел полное финансовое оздоровление, на рынок жилищного строительства. Это позволит значительно эффективнее решать задачи обеспечения жильем граждан льготных категорий и людей, дома которых подлежат расселению в связи с аварийным состоянием. Жилье, построенное Фондом, муниципалитеты в рамках действующих социальных программ смогут приобретать по ценам ниже, чем у других застройщиков", — отметил Виктор Кудряшов.
Транспортную доступность нового жилого массива обеспечат выезды на Московское и Ракитовское шоссе. В первую очередь начнется строительство выезда к Московскому шоссе, точнее его дублеру. Общая протяженность нового участка дороги составит 3,3 км, движение по ней будет двухполосным. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Предусмотрено движение общественного транспорта.
В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог заканчивает проектирование объекта. Определить на конкурсной основе проектную организацию для выполнения работ планируется до октября 2023 года, ввести объект в эксплуатацию — в августе 2024 года.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?