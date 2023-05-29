16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области приступают к строительству дублера Московского шоссе В Самарской области реконструируют мостовой переход через реку Кондурчу Стало известно, кто подготовит проект первого этапа строительства Южный обводной дороги Ремонт ул. Коммунистической в Самаре планируют завершить 4 июня В Самарской области подготовят проект реконструкции трассы Самара - Бугуруслан

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области приступают к строительству дублера Московского шоссе

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре планируют начать строительство новой дороги — дублера Московского шоссе от ул. Ташкентской до переулка Северный. Новая транспортная артерия не только дополнительно разгрузит Московское шоссе, но и обеспечит транспортную доступность строящегося жилого микрорайона на территории бывшей 94-й воинской части.

Вопрос финансирования строительства объекта из средств областного бюджета обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе Самары, на территории бывшей 94-й военной части, на участке за ТЦ "Метро". Оператором проекта является Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Новые многоквартирные дома возведут на площади почти в 10 гектаров. Проект будет реализован в четыре этапа. В первую очередь здесь начнут строить квартиры в чистовой отделке для переселения граждан из аварийного жилого фонда и предоставления жилья детям-сиротам в рамках действующих госпрограмм.

Первый этап реализации проекта предусматривает строительство 23,7 тысячи квадратных метров жилья для переселяющихся из "аварийки" и 2100 квадратных метров (61 квартира) для детей-сирот. Обеспечивать потребности жилого района в тепловой энергии будет котельная, которую также возведут в числе первых объектов.

На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию 21 тысячу квадратных метров жилья в чистовой отделке под реализацию государственных программ. Одновременно на площадке будет идти строительство социальных объектов — школы и поликлиники. Третья и четвертая очередь строительства — это еще 50 тысяч квадратных метров жилья в черновой отделке, которое будет предлагаться к реализации на коммерческой основе. Также в границах территории расположатся тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка. Реализацию проекта планируют завершить в 2031 году.

"Реализация этого проекта фактически означает возвращение Самарского областного фонда жилья и ипотеки, который при поддержке правительства Самарской области прошел полное финансовое оздоровление, на рынок жилищного строительства. Это позволит значительно эффективнее решать задачи обеспечения жильем граждан льготных категорий и людей, дома которых подлежат расселению в связи с аварийным состоянием. Жилье, построенное Фондом, муниципалитеты в рамках действующих социальных программ смогут приобретать по ценам ниже, чем у других застройщиков", — отметил Виктор Кудряшов.

Транспортную доступность нового жилого массива обеспечат выезды на Московское и Ракитовское шоссе. В первую очередь начнется строительство выезда к Московскому шоссе, точнее его дублеру. Общая протяженность нового участка дороги составит 3,3 км, движение по ней будет двухполосным. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Предусмотрено движение общественного транспорта.

 В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог заканчивает проектирование объекта. Определить на конкурсной основе проектную организацию для выполнения работ планируется до октября 2023 года, ввести объект в эксплуатацию — в августе 2024 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4