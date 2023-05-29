В Самарской области приступают к строительству дублера Московского шоссе

В Самаре планируют начать строительство новой дороги — дублера Московского шоссе от ул. Ташкентской до переулка Северный. Новая транспортная артерия не только дополнительно разгрузит Московское шоссе, но и обеспечит транспортную доступность строящегося жилого микрорайона на территории бывшей 94-й воинской части.

Вопрос финансирования строительства объекта из средств областного бюджета обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе Самары, на территории бывшей 94-й военной части, на участке за ТЦ "Метро". Оператором проекта является Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Новые многоквартирные дома возведут на площади почти в 10 гектаров. Проект будет реализован в четыре этапа. В первую очередь здесь начнут строить квартиры в чистовой отделке для переселения граждан из аварийного жилого фонда и предоставления жилья детям-сиротам в рамках действующих госпрограмм.

Первый этап реализации проекта предусматривает строительство 23,7 тысячи квадратных метров жилья для переселяющихся из "аварийки" и 2100 квадратных метров (61 квартира) для детей-сирот. Обеспечивать потребности жилого района в тепловой энергии будет котельная, которую также возведут в числе первых объектов.

На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию 21 тысячу квадратных метров жилья в чистовой отделке под реализацию государственных программ. Одновременно на площадке будет идти строительство социальных объектов — школы и поликлиники. Третья и четвертая очередь строительства — это еще 50 тысяч квадратных метров жилья в черновой отделке, которое будет предлагаться к реализации на коммерческой основе. Также в границах территории расположатся тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка. Реализацию проекта планируют завершить в 2031 году.

"Реализация этого проекта фактически означает возвращение Самарского областного фонда жилья и ипотеки, который при поддержке правительства Самарской области прошел полное финансовое оздоровление, на рынок жилищного строительства. Это позволит значительно эффективнее решать задачи обеспечения жильем граждан льготных категорий и людей, дома которых подлежат расселению в связи с аварийным состоянием. Жилье, построенное Фондом, муниципалитеты в рамках действующих социальных программ смогут приобретать по ценам ниже, чем у других застройщиков", — отметил Виктор Кудряшов.

Транспортную доступность нового жилого массива обеспечат выезды на Московское и Ракитовское шоссе. В первую очередь начнется строительство выезда к Московскому шоссе, точнее его дублеру. Общая протяженность нового участка дороги составит 3,3 км, движение по ней будет двухполосным. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Предусмотрено движение общественного транспорта.

В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог заканчивает проектирование объекта. Определить на конкурсной основе проектную организацию для выполнения работ планируется до октября 2023 года, ввести объект в эксплуатацию — в августе 2024 года.