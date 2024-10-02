Стало известно, когда уберут колеи на Московском шоссе

Региональный минтранс объявил торги по поиску подрядчика для проведения ремонта Московского шоссе в Самаре. Работы будут проводить на участке от проспекта Кирова до выезда из города.

Провести ремонт дороги решили из-за образования колейности. Минтранс уже долго судится с подрядчиком реконструкции шоссе, чтобы тот привел проезжую часть в порядок, но пока не выиграл процесс. По делу назначили новую экспертизу.

Чтобы не терять время, региональное правительство решило отремонтировать дорогу за счет бюджета, а потом добиться компенсации затрат от подрядчика.

Сумма весьма солидная. Стоимость контракта на ремонт шоссе установили в размере 1,2 млрд рублей. Судя по техзаданию, подрядчику предстоит не только заменить дорожное покрытие, но и установить новые дождевые и канализационные колодцы, бортовой камень. Срок выполнения работ — 1 сентября 2025 г.

В документах закупки указано, что гарантийный срок для нижнего слоя нового покрытия дороги составит 5 лет, верхнего — 2 года. Расчет вели, отталкиваясь от прогноза интенсивности движения более 20 тыс. автомобилей в сутки. При этом, по данным минтранса, по обозначенному участку проезжают 107 тыс. автомобилей в сутки.