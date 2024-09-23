В Самаре отремонтируют Московское шоссе

В Самаре приведут в порядок главную городскую магистраль. Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 23 сентября.

Речь идет об участке Московского шоссе от пр-та Кирова до выезда из города. На дороге образовались огромные колеи. Автомобилисты жалуются, но региональный минтранс не смог договорить с подрядчиком реконструкции дороги о ремонте проезжей части по гарантии. Сейчас идет судебный процесс.

"В силу процессуальных причин разбирательство займет время. Поэтому было решено провести ремонт Московского шоссе сейчас с последующим взысканием затрат с подрядчика - на основании решения суда", - рассказал глава правительства Михаил Смирнов.

Врио главы регионального минтранса Сергей Неретин добавил, что документация для проведения торгов подготовлена. На текущей неделе они будут объявлены.