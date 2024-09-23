В Самаре отремонтируют Московское шоссе

В Самаре приведут в порядок главную городскую магистраль. Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 23 сентября.
Речь идет об участке Московского шоссе от пр-та Кирова до выезда из города. На дороге образовались огромные колеи. Автомобилисты жалуются, но региональный минтранс не смог договорить с подрядчиком реконструкции дороги о ремонте проезжей части по гарантии. Сейчас идет судебный процесс.
"В силу процессуальных причин разбирательство займет время. Поэтому было решено провести ремонт Московского шоссе сейчас с последующим взысканием затрат с подрядчика - на основании решения суда", - рассказал глава правительства Михаил Смирнов.
Врио главы регионального минтранса Сергей Неретин добавил, что документация для проведения торгов подготовлена. На текущей неделе они будут объявлены.
Реконструкцию Московского шоссе проводила компания "Самаратрансстрой". Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. Сейчас в работе магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО "Техкомплект", которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.