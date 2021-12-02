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Суды Происшествия

Уголовное дело Дмитрия Сазонова поступило в Шестой кассационный суд общей юрисдикции

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 ноября, в Шестой кассационный суд из Верховного Суда РФ поступило уголовное дело Дмитрия Сазонова. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на ОПГ "Законовские". Орлов сообщил ФСБ, что уже несколько лет носит сыну председателя губернской думы взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах. По словам Сазонова, он обманул потерпевшего и брал у него деньги, хотя не мог и не собирался помогать. Обвиняемый частично возместил ущерб.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишение звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в этом приговоре лишь формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские".

В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. В итоге срок экс-полковнику Росгвардии снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей. Также сняли арест с имущества его жены.

Это кассационное определение обжаловали. Верховный Суд отменил определение Шестого кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд.

В Шестом кассационный суд уголовное дело Сазонова поступило 29 ноября.

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