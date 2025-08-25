16+
Жительница Самары потребовала 5 млн с больницы за смерть ребенка В Самаре рецидивист получил 4 года колонии за "помощь" мигрантам Суд вынес приговор экс-главе депстроя Самары Чернову и его брату В Чапаевске конфисковали кроссовер у мужчины, отказавшегося от медосвидетельствования В Самаре вынесли приговор постановщику спектакля, который провернул аферу с театральными билетами

Суды Происшествия

Жительница Самары потребовала 5 млн с больницы за смерть ребенка

Суд Октябрьского района Самары вынес решение по иску местной семейной пары к областной клинической больнице им. Середавина. Семья требовала несколько миллионов после трагедии.

Как следует из опубликованных материалов суда, в больнице родился живой ребенок. Состояние его было оценено как тяжелое. Медики начали реанимационные действия, но спасти младенца не удалось. Вскоре врачи констатировали смерть. Сначала силовики возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Но потом расследование прекратили за отсутствием состава преступления.

Впрочем, пока еще шло расследование, была проведена экспертиза. И она установила, что в больнице была неверная акушерская тактика. Во время рассмотрения иска суд также назначил экспертизу. В итоге выяснилось, что не был поставлен диагноз "Общеравномерно суженный таз", были недооценены результаты УЗИ о крупном плоде, не была определена позиция плода. Также не было выполнено "Кесарево сечение" при данных о плоде более 4,5 кг. Среди прочих в материалах суда указана такая причина: "Отсутствует наблюдение за женщиной в течение четырех часов двадцати пяти минут, когда развилось осложнение течения родов в виде дистоции плечиков".

В итоге суд постановил требования семьи к больнице удовлетворить частично — взыскать один млн рублей в качестве компенсации морального вреда плюс расходы на погребение.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

