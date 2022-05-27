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Преступления Происшествия

Предполагаемый лидер группировки "Законовские" попытался выйти из-за решетки

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 мая, суд Самарской области рассмотрел жалобы предполагаемого лидера группы "Законовские" Владимира Изумрудова и его сына Евгения. Изумрудовы недовольны своим заключением под стражу.

Напомним, 5 мая суд Кировского района Самары отправил под арест Изумрудовых и их товарища. Трех человек обвинили в изготовлении поддельных акцизных марок. Согласно материалам возбужденного уголовного дела, мужчин подозревают в незаконной организации производства сигарет в промышленных масштабах.

Изумрудовы не были согласны с обвинением. Евгений (имеющий гражданство Германии), например, заявил, что вовсе не понимает, в чем его подозревают (хотя помощи переводчика и не просил). В результате Изумрудовых арестовали на время разбирательства. 27 мая они попытались добиться освобождения из-под стражи в областном суде.

"Жалобы не удовлетворили, а меру пресечения оставили прежней", - сообщили в пресс-службе облсуда.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов группировки входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (впоследствии написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него группировку возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем.

Крышевали группировку высокопоставленные силовики. Приговор за покровительство "Законовским" уже выслушал бывший замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов. А сейчас за связь с группировкой судят начальника самарской полиции Вячеслава Хомских.

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