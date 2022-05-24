Закончилось судебное следствие по делу начальника самарской полиции

В суде Ленинского района Самары завершается процесс по уголовному делу начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. На 31 мая назначили прения сторон: гособвинитель запросит наказание для силовика, а адвокаты должны попытаться настоять на его невиновности.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, занимавший должность замначальника ОРЧ, встретился с лидерами ОПС "Законовские" и договорился о получении взяток — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в системе МВД и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов группировки входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (позже написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов. Но в мае 2022 года его задержала ФСБ. По данным правоохранителей, на счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Хомских связи с группировкой отрицает и не признает вину. Он и адвокаты настаивают, что одно из доказательств следствия — синий листок "черной бухгалтерии" группировки со списком силовиков-взяточников на самом деле не может быть доказательством вины, поскольку не ясно, где и когда его изъяли. Адвокаты также утверждают, якобы слово "Хома" вписали в листок позднее — другими чернилами.

"24 мая мы заявили несколько ходатайств о недопустимости доказательств. Например, мы просили отнести к недопустимым доказательствам этот синий листок, опрос Гафурова, аудиозаписи. Суд отказал в удовлетворении наших ходатайств", — рассказали Волга Ньюс адвокаты.

Сейчас защитники и представитель гособвинения готовятся к конечной стадии процесса. После 31 мая Хомских должны зачитать решение суда.