Сотрудники ФСБ и СК рассказали о "разработке" начальника самарской полиции

В среду, 11 мая, в суде Ленинского района Самары допросили сотрудника ФСБ Михаила Ю. и следователя Следственного комитета Виталия Тюленева. Они работали над расследованием в отношении начальника самарской полиции Вячеслава Хомских.
Напомним, по версии силовиков, в марте 2011 г. Хомских, занимавший должность замначальника ОРЧ, встретился с лидерами ОПС "Законовские" в ресторане и договорился о получении взяток — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, он получил в подарок автомобиль "Нива". За вознаграждения Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.
По данным следствия, позже суммы передаваемых взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в системе МВД и за много лет получил больше 22 млн руб. от бандитов.
По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 90-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов группировки входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (позже написавший явку с повинной). Тогда лидером стал Алексей Рыжов. Он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов. Его задержала ФСБ в мае 2022 года. По данным правоохранителей, на счету некоторых членов группировки есть и убийства.
"Сейчас я работаю в Москве. Но раньше я был начальником 7-го отделения СЭБ (служба экономической безопасности — прим. Волга Ньюс) УФСБ по Самарской области. Лично с Вячеславом Хомских я не знаком. Но я встречался с Гафуровым. У нас была разработка в отношении ОПС "Законовские". Лидером ее и был тогда Гафуров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий порядка 15 человек задержали, в том числе и Гафурова. Когда он находился в следственном изоляторе, мы иногда этапировали его в управление ФСБ по Самарской области. Там мы общались по материалам. В том числе он рассказал про Хомских. Хомских являлся замначальника полиции УВД города, которому они платили деньги за покровительство. И подтверждалось это изъятыми банковскими чеками и бумагами бухгалтерии группировки. Там также были указаны другие сотрудники органов — прокуратуры и Росгвардии — по которым также материалы реализовали", — рассказал представитель ФСБ в суде.
По словам Михаила Ю., он записывал разговор с Гафуровым на диктофон, чтобы избежать провокаций — ведь уже было известно о подкупах предполагаемыми членами группировки сотрудников разных силовых структур. Позже записи переписали на диск, они стали одним из доказательств против Хомских.
Кроме сотрудника ФСБ суд допросил следователя Виталия Тюленева. Он работал в Самаре над расследованием уголовного дела Хомских, а сейчас трудится в Дагестане. Тюленев специально прибыл в суд в столицу 63 региона, чтобы дать показания.
Виталий Тюленев рассказал, что он допрашивал свидетелей Бибиных. По данным следствия, Людмила Бибина — двоюродная сестра Вячеслава Хомских. Когда Хомских прибыл на работу в Самару из Омска, предположительно, Бибин познакомил его с бывшим финансовым директором Кировского рынка Ашенбреннером. А потом Ашенбреннер познакомил Хомских с Гафуровым. Предполагается, что Хомских был на турбазе "Законовских", которая не вела коммерческой деятельности. По данным следователей, там лишь отдыхали вероятные лидеры группировки. А поскольку Хомских в определенный период времени работал по линии организованной преступности, то не мог не знать, чья это турбаза. О том, что на турбазу людей приглашали ее владельцы, в первоначальных показаниях сказала Бибина.
Но, как сообщил в суде 11 мая Виталий Тюленев, Бибину позже по ходатайству защиты допросили повторно. И она изменила показания.
Сейчас рассмотрение уголовного дела Хомских близится к завершению. Сам начальник самарской полиции не признает вину. По версии стороны защиты, свидетель обвинения Александр Попов не мог привезти Хомских в подарок "Ниву" таким образом, как он указывает в показаниях, поскольку за некоторое время был ранен в ногу и не мог водить. Попов уже дал показания в суде. Он утверждает, что нормально водил машину, так как носил на ноге специальное приспособление типа лангетки.
Если вину Хомских в суде докажут, ему грозит реальное лишение свободы. Ранее большой срок за покровительство "Законовским" уже получил экс-замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.