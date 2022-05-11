Сотрудники ФСБ и СК рассказали о "разработке" начальника самарской полиции

В среду, 11 мая, в суде Ленинского района Самары допросили сотрудника ФСБ Михаила Ю. и следователя Следственного комитета Виталия Тюленева. Они работали над расследованием в отношении начальника самарской полиции Вячеслава Хомских.

Напомним, по версии силовиков, в марте 2011 г. Хомских, занимавший должность замначальника ОРЧ, встретился с лидерами ОПС "Законовские" в ресторане и договорился о получении взяток — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, он получил в подарок автомобиль "Нива". За вознаграждения Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы передаваемых взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в системе МВД и за много лет получил больше 22 млн руб. от бандитов.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 90-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов группировки входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (позже написавший явку с повинной). Тогда лидером стал Алексей Рыжов. Он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов. Его задержала ФСБ в мае 2022 года. По данным правоохранителей, на счету некоторых членов группировки есть и убийства.

"Сейчас я работаю в Москве. Но раньше я был начальником 7-го отделения СЭБ (служба экономической безопасности — прим. Волга Ньюс) УФСБ по Самарской области. Лично с Вячеславом Хомских я не знаком. Но я встречался с Гафуровым. У нас была разработка в отношении ОПС "Законовские". Лидером ее и был тогда Гафуров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий порядка 15 человек задержали, в том числе и Гафурова. Когда он находился в следственном изоляторе, мы иногда этапировали его в управление ФСБ по Самарской области. Там мы общались по материалам. В том числе он рассказал про Хомских. Хомских являлся замначальника полиции УВД города, которому они платили деньги за покровительство. И подтверждалось это изъятыми банковскими чеками и бумагами бухгалтерии группировки. Там также были указаны другие сотрудники органов — прокуратуры и Росгвардии — по которым также материалы реализовали", — рассказал представитель ФСБ в суде.

По словам Михаила Ю., он записывал разговор с Гафуровым на диктофон, чтобы избежать провокаций — ведь уже было известно о подкупах предполагаемыми членами группировки сотрудников разных силовых структур. Позже записи переписали на диск, они стали одним из доказательств против Хомских.

Кроме сотрудника ФСБ суд допросил следователя Виталия Тюленева. Он работал в Самаре над расследованием уголовного дела Хомских, а сейчас трудится в Дагестане. Тюленев специально прибыл в суд в столицу 63 региона, чтобы дать показания.

Виталий Тюленев рассказал, что он допрашивал свидетелей Бибиных. По данным следствия, Людмила Бибина — двоюродная сестра Вячеслава Хомских. Когда Хомских прибыл на работу в Самару из Омска, предположительно, Бибин познакомил его с бывшим финансовым директором Кировского рынка Ашенбреннером. А потом Ашенбреннер познакомил Хомских с Гафуровым. Предполагается, что Хомских был на турбазе "Законовских", которая не вела коммерческой деятельности. По данным следователей, там лишь отдыхали вероятные лидеры группировки. А поскольку Хомских в определенный период времени работал по линии организованной преступности, то не мог не знать, чья это турбаза. О том, что на турбазу людей приглашали ее владельцы, в первоначальных показаниях сказала Бибина.

Но, как сообщил в суде 11 мая Виталий Тюленев, Бибину позже по ходатайству защиты допросили повторно. И она изменила показания.

Сейчас рассмотрение уголовного дела Хомских близится к завершению. Сам начальник самарской полиции не признает вину. По версии стороны защиты, свидетель обвинения Александр Попов не мог привезти Хомских в подарок "Ниву" таким образом, как он указывает в показаниях, поскольку за некоторое время был ранен в ногу и не мог водить. Попов уже дал показания в суде. Он утверждает, что нормально водил машину, так как носил на ноге специальное приспособление типа лангетки.

Если вину Хомских в суде докажут, ему грозит реальное лишение свободы. Ранее большой срок за покровительство "Законовским" уже получил экс-замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов.