Начальнику самарской полиции запросили 12 лет лишения свободы

Во вторник, 31 мая, в суде Ленинского района Самары прошли прения сторон по уголовному делу начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Следователи обвинили его в получении взяток - более 22 млн рублей.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, занимавший должность замначальника ОРЧ, встретился с лидерами ОПС "Законовские" и договорился о получении взяток - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в системе МВД и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (позже написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов. Но в мае 2022 г. его задержала ФСБ. По данным правоохранителей, на счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Хомских связи с группировкой отрицает и не признает вину. На прошлом заседании его адвокаты Александр Николаев и Сергей Арзиани потребовали признать ряд доказательств недопустимыми. Суд в этом отказал.

"Гособвинитель запросил для Хомских 12 лет лишения свободы", - сообщили журналисту Волга Ньюс из зала суда 31 мая.

Попробовать настоять на невиновности клиента должны адвокаты. Далее суд вынесет приговор.