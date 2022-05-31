Начальнику самарской полиции запросили 12 лет лишения свободы

Во вторник, 31 мая, в суде Ленинского района Самары прошли прения сторон по уголовному делу начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Следователи обвинили его в получении взяток - более 22 млн рублей.
Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, занимавший должность замначальника ОРЧ, встретился с лидерами ОПС "Законовские" и договорился о получении взяток - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в системе МВД и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.
По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (позже написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов. Но в мае 2022 г. его задержала ФСБ. По данным правоохранителей, на счету некоторых членов группировки есть и убийства.
Хомских связи с группировкой отрицает и не признает вину. На прошлом заседании его адвокаты Александр Николаев и Сергей Арзиани потребовали признать ряд доказательств недопустимыми. Суд в этом отказал.
"Гособвинитель запросил для Хомских 12 лет лишения свободы", - сообщили журналисту Волга Ньюс из зала суда 31 мая.
Попробовать настоять на невиновности клиента должны адвокаты. Далее суд вынесет приговор.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.