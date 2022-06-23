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Суды Происшествия

В Верховный Суд поступила жалоба на решение кассации по делу Дмитрия Сазонова

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Верховный Суд РФ поступила жалоба адвоката на кассационное определение по уголовному делу Дмитрия Сазонова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на ОПГ "Законовские". Орлов сообщил ФСБ, что уже несколько лет носил сыну председателя губернской думы взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах. По словам Сазонова, он обманул потерпевшего и брал у того деньги, хотя не собирался помогать. Обвиняемый частично возместил ущерб.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишение звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские".

В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. В итоге срок снизили до девяти с половиной лет, а штраф - до 22,6 млн рублей. Также сняли арест с имущества жены Сазонова.

Позже Верховный Суд отменил определение кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в кассацию.

В итоге 14 февраля 2022 г. один из эпизодов обвинения переквалифицировали со взятки на мошенничество и по совокупности преступлений окончательно назначили Дмитрию Сазонову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 211,75 млн руб., с лишением на семь лет права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями на госслужбе и органах местного самоуправления сроком. Также осужденного лишили звания "полковник полиции".

17 июня в Верховный Суд РФ поступила кассационная жалоба, в том числе на определение кассационного суда. Решение по этой жалобе пока не принято.

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Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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